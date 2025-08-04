鄭天財嗆燒掉立院 氣憤言論無恐嚇犯意不起訴
國民黨立委鄭天財去年在立法院阻擋民進黨立委進入議場時，嗆「你們全部進去我就把它燒掉」。北檢認為，他因一時氣憤說出相關言論，難認有恐嚇公眾犯意，予不起訴處分。
鄭天財於民國113年12月19日晚間9時許，在立法院與多名國民黨籍立法委員擋在門口，阻止民主進步黨籍立法委員進入立法院議會會場時，對在場的民進黨立委、現場抗議民眾表示「你們全都進去啦！你們全部進去我就把它燒掉！」等語。
台北地檢署接獲民眾檢舉，告發鄭天財在立法院相關言論涉及刑法第151條恐嚇公眾罪嫌。
檢察官認為，案發時，有多名藍綠立委就民進黨立委要進入立法院之事爆發嚴重衝突，雙方對峙下，持續發生推擠、相互叫囂喊話的狀況，處在劍拔弩張之激動氛圍中；鄭天財在此爭吵的情形下，因一時氣憤而口出相關言論，很難認定確有恐嚇公眾的主觀犯意，因此將他不起訴處分。
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