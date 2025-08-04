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遊覽車撞涵洞1死14傷 駕駛和解、賠償獲緩刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

鄧姓男子去年3月駕駛遊覽車闖入機車道，撞上國道下方涵洞，整輛車上半部遭「削平」，造成1死14傷。本報資料照片
鄧姓男子去年3月駕駛遊覽車闖入機車道，撞上國道下方涵洞，整輛車上半部遭「削平」，造成1死14傷。本報資料照片
鄧姓男子去年3月駕駛遊覽車行經仁武區水管路時闖入機車道，撞上國道下方涵洞，整輛車上半部遭「削平」，坐前排的80歲周姓男子慘死、車上還有14名乘客受傷；橋頭地院考量鄧和死者家屬和解，依過失致死罪判7月徒刑，宣告緩刑2年。

另，胡姓隨車女服務員的部分，法官認為她僅負責服務乘客，對於遊覽車行車路線、車道決定並無任何注意義務，未有何應提醒而未提醒之處，判她無罪，全案可上訴。

此輛遊覽車上乘客為南亞台塑退休員工聯誼會成員及家屬，去年3月20日從高雄前往嘉義縣阿里山旅遊，為1日行程，晚間時返回高雄，因車上多名乘客居住仁武區中華社區，遊覽車從國道一號下交流道後，沿高楠公路往中華社區方向行駛。

鄧姓男子行駛下交流道後沿著高楠公路，原本要將乘客載回中華社區，卻突然右轉接水管路，直接駛向涵洞高度較低的機車道，害整輛遊覽車上半部乘客區被削平，坐在前排座位的周姓男子當場頭顱破裂慘死，其他14名傷者也受傷，分別送醫治療，幸均無生命危險。

檢警查出，發現該輛遊覽車的車高3.8公尺，鄧姓男子卻疏未注意案發地點的快車道限高4.3公尺，慢車道限高2公尺，反將遊覽車駛向慢車道造成事故，另名隨車的胡姓服務員，也疏於注意限高不足，在鄧男駛向錯誤車道時並未勸阻，全案偵結時，依過失致死罪嫌起訴2人。

橋頭地院審理時，鄧男認罪，表示當時是「開錯車道」；法官考量他與周姓死者家屬達成和解，並已賠償完畢，依過失致死罪判刑7月，宣告緩刑2年，條件為提供60小時義務勞務。

遊覽車 過失致死

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