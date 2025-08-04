億圓富總裁周瑞慶獄中遙控 續吸金4千萬

億圓富集團總裁周瑞慶與張辰鐘聯手吸金，無數民眾血本無歸，周男逃亡兩年落網，卻在羈押期間買通高雄第二監獄主任管理員吳孟釗，充當自己「傳令兵」，繼續遙控集團成員對外吸金四千餘萬，立委黃國昌曾質疑獄政敗壞，一度提案刪減矯正署預算。

周男落網後，二○一九年收押在高雄二監時涉嫌吸收廖姓獄友，教導廖男二○二一年出獄後，一方面代替他舉行億圓富清償說明會，另一方面成立威芯公司，再度以時下熱門虛擬貨幣為標的，故技重施由廖男四處辦說明會對外吸金。

檢調當時查出，周男得以遙控自如，是他羈押在高雄二監期間，行賄吳孟釗一四七萬九千餘元，使吳男前後涉廿一次替他挾帶信件、錄音筆等，藏在自身衣物內攜帶出監，再放置在周男指定私人倉庫櫃位，交由集團駱姓女幹部繼續運作。

二○二三年五月，吳男遭檢方依違背職務收賄罪起訴，同年十一月，法務部將吳男移送懲戒法院，懲戒法院認為吳男嚴重敗壞公務員風紀，破壞監所秩序，判他撤職並停止任用兩年。周男在獄中另起爐灶遙控吸金，也在同年七月被另行以違反銀行法起訴。

今年一月，立委黃國昌在立法院司法法制委員會審查法務部及所屬機關年度預算時，直指周男、吳男等人作為嚴重敗壞獄政，矯正署做為主管機關難辭其咎，一度提案將矯正署一億九千萬元業務預算刪減兩千萬元，同時懷疑檢方只起訴吳男，未抓到真正背後大咖。