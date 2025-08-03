獨／高雄博田醫院爭經營權20多人半夜對峙 法院一裁定洩家族爭端

高雄市左營區博田醫院因經營權爭端，今凌晨被阮姓男子率20多人闖入，聲稱要接管醫院產權，警方到場後制止，因牽涉民事糾紛，且進入司法程序，建議雙方循法律解決，阮男才離去，事後該院阮姓負責人對阮男提告強制、毀損和侵入住宅等罪，爭端起因待釐清。

博田醫院為高雄知名阮綜合醫院家族二代阮仲炯成立，阮找來留美的女兒在醫院協助營運，後來阮仲炯二哥阮仲垠的女兒因具有醫師資格，也被延攬到醫院擔任管理職。

但近年因爭取經營權，家族成員相互對簿公堂，根據橋頭地院7月1日做出的裁定，阮仲炯女兒擔任代表人的瀚皇有限公司，對阮仲垠女兒提出確認委任關係不存在之訴，訴之聲明還要求阮仲垠女兒應向高雄市衛生局申請歇業，並將博田醫院現存開業登記註銷。

法院裁定該訴訟標的價額為165萬元，裁定一審瀚皇有限公司應付裁判費2萬805元，裁定上網後，意外揭露家族內的堂姊妹正循司法途徑爭取醫院經營權；不久高雄地院則做出另一件裁定，阮仲垠女兒持1216萬元本票，對阮仲炯女兒聲請強制執行獲准。

本報掌握，早在今年4月初，阮家爭端就可見端倪，堂姊妹各自以瀚皇有限公司、博田醫院負責人等名義發文給醫院廠商，瀚皇有限公司聲明在博田帳戶正常經管前，應停止供應醫院所需貨品，免生貨款争議。

阮仲垠的女兒則以醫院負責人發文，稱她才是博田的負責人，聲明要求供應商不要收取非她簽發交付的票據或文件，若發現有其他人交付她簽名的票據或文件，就會馬上提告，兩人所發的聲明，一度讓許多供應商摸不著頭緒。

警方表示，今凌晨醫院現任負責人阮姓女子獲悉後，和謝姓院長趕抵現場，警方在場將雙方區隔、維持秩序、全程蒐證，並抄登在場人別資料後，告誡雙方不得有影響醫療、衝突等行為。