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獨家／高雄博田醫院爭經營權20多人半夜對峙 法院一裁定洩家族爭端

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爭高雄博田醫院經營權...堂弟妹帶黑衣保全衝醫院槓堂姊 衛生局回應了

聯合報／ 記者石秀華徐白櫻／高雄即時報導

高雄博田國際醫院由阮綜合醫院阮家家族經營，近年來發生家族經營權之爭，阮家四子的兒子和女兒今天凌晨時分率約20名黑衣保全，衝入醫院試圖接管，博田負責人阮家二子的女兒獲悉趕抵，雙方僵持不下，經警方勸離後阮女提告衛生局指出，博田是合法設立醫院，雙方爭議應循司法裁決，不得妨礙醫療業務，影響病人安全。

博田國際醫院今天下午針對醫院突發狀況發聲明指出，今天院區出現一群不明人士進入醫療空間突發事件，第一時間通報警方與衛生局，左營分局接獲報案，快打部隊與衛生局相關人員第一時間到場了解、維持秩序。感謝左營分局與衛生局，並期盼檢調單位秉持醫療暴力零容忍的最高原則，捍衛醫院員工及就醫病患的安全。

院方並強調，博田國際醫院作為以救人為使命的醫療機構，始終堅持專業中立、救治優先。對任何形式的暴力、威嚇或擾亂秩序行為，本院予以最嚴正譴責，並懇請社會大眾尊重醫療環境，讓病人能安心就醫、醫護人員能專心救人。

院方指出，目前全案已由警方偵辦處理中，本院將全力配合警方調查後續發展，再次呼籲各界共同維護醫療場域的安全與尊嚴。

有關博田醫院遭不明人士闖入一案，衛生局今天下午表示，博田係屬合法設立醫院，兩造民事爭議應循司法裁決，不得妨礙醫療業務，影響病人安全。

衛生局指出，依據醫療法第 24 條規定，醫療機構應保持環境整潔、秩序安寧，不得妨礙公共衛生及安全。為保障就醫安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行。違反規定者，警察機關應排除或制止之；如涉及刑事責任者，應移送司法機關偵辦。

衛生局表示，有關醫院人員及設備遭人損毀情節，涉有違反醫療法第24條規定，將依同法第106條處新臺幣3萬元以上5萬元以下罰鍰。

警方指出，博田國際醫院負責人阮女在事發後，已對堂弟妹阮男和阮女提告強制、毀損電腦及侵入住宅等罪，警方已受理偵辦。

高雄左營區博田醫院因經營產權之爭，20名黑衣人半夜衝入與醫院保全發生拉扯對峙，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
高雄左營區博田醫院因經營產權之爭，20名黑衣人半夜衝入與醫院保全發生拉扯對峙，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
高雄左營區博田醫院因經營產權之爭，20名黑衣人半夜衝入與醫院保全發生拉扯對峙，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
高雄左營區博田醫院因經營產權之爭，20名黑衣人半夜衝入與醫院保全發生拉扯對峙，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
高雄左營區博田醫院因經營產權之爭，20名黑衣人半夜衝入與醫院保全發生拉扯對峙，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
高雄左營區博田醫院因經營產權之爭，20名黑衣人半夜衝入與醫院保全發生拉扯對峙，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
高雄左營區博田醫院因經營產權之爭，20名黑衣人半夜衝入與醫院保全發生拉扯對峙，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
高雄左營區博田醫院因經營產權之爭，20名黑衣人半夜衝入與醫院保全發生拉扯對峙，警方到場處理。記者石秀華／翻攝

提告 司法 衛生局

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