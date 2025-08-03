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不滿反映磁扣感應不良未處理 他怒撕管委會公告代價罰金3萬

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

林姓男子不滿反映電梯磁扣感應器使用不良，管委會未好好處理，在電梯內撕毀管委會張貼的委員改選公告。基隆地方法院審理後，依毀棄文書罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。全案可上訴。

判決指出，林男住在基隆市中正區新豐街一處社區的C棟，他發現C棟電梯磁扣感應器運作不良，但多次向社區反映，都未獲處理，心生不滿。

去年4月26日下午，林男在C棟電梯內，看到管委會張貼的委員改選公告，疑認為管委會「失職」，所以動手撕毀，導致公告不堪使用，

管委會發現後報案，警方調閱案發時電梯內監視器錄影畫面，得知林男涉案，通知到案製作筆錄後送辦。基隆地檢署檢察官偵查時，林男承認犯行，因行為損害社區管理委員會及社區全體住戶，依毀損文書罪嫌起訴，聲簡易判決處刑。

法官審理後指出，林男對管委會有所不滿，應理性解決紛爭，擅自撕毀丟棄社區公告，行為可議，應予責難。擔心林男再犯可能性高，為避免其他住戶模仿，造成社區日後管理秩序、安全維護困境，管委會事後不同意調解或和解，希望林男自我節制。

法官審酌林男罪動機、手段、所生損害，坦認犯罪事實，但否認主觀犯意態度，以及自述教育程度、職業、家庭生活經濟狀況等情狀，判處拘役30日，如易科罰金，以1千元折算1日。

林男不滿反映電梯磁扣感應器使用不良，管委會未好好處理，在電梯內撕毀管委會張貼的委員改選公告。基隆地方法院審理後，依毀棄文書罪判處拘役30日。本報資料照
林男不滿反映電梯磁扣感應器使用不良，管委會未好好處理，在電梯內撕毀管委會張貼的委員改選公告。基隆地方法院審理後，依毀棄文書罪判處拘役30日。本報資料照

基隆 電梯 管委會

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