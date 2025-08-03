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影／財務糾紛闖住家行凶 桃園派遣工亂刀砍死2友羈押禁見

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市觀音區一名47歲陳姓男子昨凌晨持刀闖入仁德街上民宅，猛刺屋內盧姓男子及林姓男子，造成2人身亡，據悉3人為了約3萬元財務引發糾紛，陳男憤而痛下殺手，警方依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。檢方今向法院聲請羈押禁見獲准，並通報犯保協會啟動關懷。

桃園地檢署指出，昨接獲大園分局通報陳姓被告殺害2人案件，旋即指派檢察官郭法雲偵辦，經檢察官率同法醫前往相驗及至現場勘查蒐證，並訊問陳姓被告及證人後，認陳姓被告因細故不滿曾與其擔任派遣工的盧姓、林姓死者，於昨日凌晨1時，持刀至死者2人位於桃園市觀音區住處殺害死者2人。

桃園地檢署表示，陳姓被告涉有刑法第271條第1項之殺人罪嫌，罪嫌重大，有串證、逃亡及反覆實施犯罪之虞，今上午向法院聲請羈押禁見獲准。

桃園地檢署於獲悉相關案件後即刻通知犯罪被害人保護協會桃園分會，關懷家屬提供保護服務，相伴家屬面對傷痛，案件進入審理程序後，亦將持續協助陪伴，落實犯罪被害人權益保障。

桃園市觀音區一名47歲陳姓男子昨凌晨持刀闖入仁德街上民宅，猛刺屋內盧姓男子及林姓男子，造成2人身亡，據悉3人為了約3萬元財務引發糾紛，警方依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音區一名47歲陳姓男子昨凌晨持刀闖入仁德街上民宅，猛刺屋內盧姓男子及林姓男子，造成2人身亡，據悉3人為了約3萬元財務引發糾紛，警方依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。記者周嘉茹／翻攝

觀音 殺人 桃園地檢署

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