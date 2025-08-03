快訊

影／俄遊客揭北韓神秘觀光行！飲料只3種能選 這款紀念品超狂

花蓮陸配村長8月1日遭解職 她怒：我拿的是台灣護照

U12世界盃／中華隊0:2惜敗南韓無緣季軍 美國6度稱霸

聽新聞
0:00 / 0:00

影／20歲女騎士捲遊覽車底胸腹重創亡 家屬控司機2度輾壓害命

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名20歲呂姓女子上月30日騎車上班行經蘆竹區南崁路二段與南青路口，遭一輛右轉遊覽車撞擊，當場被捲入車底，內臟破裂大量出血身亡。對此家屬昨發文痛批，司機撞人後又倒車，二度輾壓才釀妹妹慘死，至今無人道歉。

呂女上月30日下午2時30分許，騎車前往蘆竹區上班，行經南崁路二段與南青路口時正直行通過路口，卻與左側一輛欲右轉南青路的遊覽車發生碰撞，呂女卡在車底且意識不清，經搶救後脫困，胸、腹部大面積擦傷，經緊急送往林口長庚醫院搶救，最終仍因傷勢過重宣告不治。

呂女家屬昨在社群平台發文，指事發隔天警察、法醫、檢察官及肇事駕駛到妹妹家中，駕駛當下完全不道歉也未上香，問他為什麼要再倒車？他只回答「不知道為什麼我要倒車」，認為就這樣輕描淡寫一句話，帶走妹妹不到20歲的鮮活生命。

家屬痛批，肇事車輛所屬公司無任何人致電或至靈堂前致意，認為大車撞人後又二次碾壓的案件已非個案，懇求大家重視，不要再讓憾事上演。

警方指出，事發後針對遊覽車駕駛64歲郭姓男子進行酒測，其酒測值為0，排除酒駕情事，並調閱周邊監視器，目前全案已報請桃園地檢署指揮偵辦。

桃園市一名20歲呂姓女子上月30日騎車上班行經蘆竹區南崁路二段與南青路口，遭一輛右轉遊覽車撞擊，當場被捲入車底，內臟破裂大量出血身亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園市一名20歲呂姓女子上月30日騎車上班行經蘆竹區南崁路二段與南青路口，遭一輛右轉遊覽車撞擊，當場被捲入車底，內臟破裂大量出血身亡。記者周嘉茹／翻攝

妹妹 遊覽車 桃園地檢署

延伸閱讀

高雄遊覽車撞涵洞「頂削平」釀1死14傷 司機和解獲緩刑

遊覽車違規回轉...逆向超車騎士撞上亡 鑑定司機列次因判6月

他駕遊覽車闖紅燈超速撞死人 與公司連帶賠償550萬換緩刑

國1遊覽車鬼切 釀小客車失控自撞

相關新聞

影／20歲女騎士捲遊覽車底胸腹重創亡 家屬控司機2度輾壓害命

桃園市一名20歲呂姓女子上月30日騎車上班行經蘆竹區南崁路二段與南青路口，遭一輛右轉遊覽車撞擊，當場被捲入車底，內臟破裂...

高雄遊覽車撞涵洞「頂削平」釀1死14傷 司機和解獲緩刑

高雄鄧姓男子去年3月20日駕駛遊覽車，行經仁武區水管路時誤闖機車道撞擊國道涵洞，整輛車上半部遭「削平」，造成80歲周姓男...

流浪狗跑到他家...七旬翁善心餵牠半年卻鬧出人命「有刑責」

台中市張姓老翁在三年前時餵食一隻流浪母狗，才飼養半年，母狗即因發情，咬斷牽繩後，被騎機車的徐姓婦人撞上，人、犬雙亡，張翁...

影／財務糾紛闖住家行凶 桃園派遣工亂刀砍死2友羈押禁見

桃園市觀音區一名47歲陳姓男子昨凌晨持刀闖入仁德街上民宅，猛刺屋內盧姓男子及林姓男子，造成2人身亡，據悉3人為了約3萬元...

流浪狗釀交通事故...台中市近2年平均死傷破360人

各地流浪狗數量不減反增，除釀生態危機，流浪狗釀車禍更非偶發。台中市警局統計，過去兩年已造成700多人死傷，平均一年破36...

遊覽車違規回轉...逆向超車騎士撞上亡 鑑定司機列次因判6月

蘇姓遊覽車司機在3年前駕駛遊覽車行經彰化縣北斗鎮時，違規左轉跨越雙黃線要道對向車道旁的停車場，蘇左轉時，後方直行的黃姓機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。