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高雄遊覽車撞涵洞「頂削平」釀1死14傷 司機和解獲緩刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄鄧姓男子去年3月20日駕駛遊覽車，行經仁武區水管路時誤闖機車道撞擊國道涵洞，整輛車上半部遭「削平」，造成80歲周姓男子慘死，還有14名乘客受傷，鄧男被依過失致死罪嫌起訴，橋頭地院審理後，考量鄧男與周男家屬和解，判7月緩刑2年，可上訴。

遊覽車上乘客為南亞台塑退休員工聯誼會成員及家屬，事發當天自高雄前往阿里山旅遊，為1日行程，晚間返回高雄，因車上多名乘客居住仁武區中華社區，從國1下交流道後，沿高楠公路往中華社區方向行駛。

鄧男下交流道後延高楠公路行駛，原本要將乘客載回中華社區，卻不知為何會右轉接水管路，直接駛向涵洞高度低的機車道，害整輛遊覽車上半部乘客區被削平，坐在前排座位的周男當場頭顱破裂慘死，其他14名傷者也受傷，分別送醫治療，幸均無生命危險。

檢警調查，發現該輛遊覽車高3.8公尺，鄧男卻疏未注意案發地點的快車道限高4.3公尺，慢車道限高2公尺，反將遊覽車駛向慢車道造成事故，另隨車的胡姓服務員，也疏於注意限高不足，在鄧男駛向錯誤車道時並未勸阻，偵結依過失致死罪嫌起訴二人。

橋頭地院審理時，鄧男均認罪，法官考量他與被害人達成和解，並已賠償完畢，判刑7月緩刑2年，至於胡姓隨車服務員，法官認為她僅負責服務乘客，對於遊覽車行車路線、車道決定並無任何注意義務，未有何應提醒而未提醒之處，判她無罪。可上訴。

遊覽車頭遭涵洞削掉，周姓男子坐在車頭，遭夾慘死。本報資料照片
遊覽車頭遭涵洞削掉，周姓男子坐在車頭，遭夾慘死。本報資料照片
鄧男駕駛的遊覽車頭遭涵洞削掉，造成1死14傷。本報資料照片
鄧男駕駛的遊覽車頭遭涵洞削掉，造成1死14傷。本報資料照片

車道 涵洞 遊覽車

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