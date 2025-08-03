流浪狗釀交通事故...台中市近2年平均死傷破360人

各地流浪狗數量不減反增，除釀生態危機，流浪狗釀車禍更非偶發。台中市警局統計，過去兩年已造成700多人死傷，平均一年破360件，而太平、大里更是連年高居碰撞犬隻車禍的熱區，值得正視。

台中市警局統計碰撞動物發生的交通事故，前年釀成366人受傷、2人死亡，去年是363人受傷、1人死亡，今年截至六月為止，已有169人受傷，過去兩年平均死傷人數破360人。

警方調查發現，台中市太平、大里區，近年都高居碰撞動物的「熱區」，年年位居碰撞動物事故車禍發生數的前3名，另外霧峰、西屯、潭子、大雅也都是碰撞動物車禍的熱區，事故數也不少，顯見流浪狗衍生交通事故，已非少數行政區個案。

農業部每兩年會針對全國流浪狗進行調查，台中市流浪狗數目約在8500多隻，不過根據農業局統計，近5年民眾通報捕抓流浪狗件數，與實際捕獲的件數，差距超過一半，以去年為例，民眾通報捕抓流浪狗有2806件，實際捕抓僅866隻。

台中市農業局表示，動物收容組正式及約用人力有17人，動物管制員（負責捕捉）有16人、動物照護人員32人，因面臨人力不足的問題，因人員離職率高、面臨人員年齡偏大等，業務複雜且具風險、社會期望高壓力大，造成通報數遠高於實際捕抓數。

農業局提醒，民眾若撞到流浪狗導致死亡，可依動保法開罰，過失最高可罰7萬5千元，若故意可處2年以下徒刑、併科罰金20萬元至200萬元。