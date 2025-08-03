快訊

西瓜皮營養比果肉更多 專家建議若想吃先經1道手續

U12世界盃／中華隊爭季軍不見總教練 因前役違規用投手遭禁賽罰款

勘災點燃2026戰火 賴清德挺林俊憲 陳亭妃用一句話定調

流浪狗釀交通事故...台中市近2年平均死傷破360人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

各地流浪狗數量不減反增，除釀生態危機，流浪狗釀車禍更非偶發。台中市警局統計，過去兩年已造成700多人死傷，平均一年破360件，而太平、大里更是連年高居碰撞犬隻車禍的熱區，值得正視。

台中市警局統計碰撞動物發生的交通事故，前年釀成366人受傷、2人死亡，去年是363人受傷、1人死亡，今年截至六月為止，已有169人受傷，過去兩年平均死傷人數破360人。

警方調查發現，台中市太平、大里區，近年都高居碰撞動物的「熱區」，年年位居碰撞動物事故車禍發生數的前3名，另外霧峰、西屯、潭子、大雅也都是碰撞動物車禍的熱區，事故數也不少，顯見流浪狗衍生交通事故，已非少數行政區個案。

農業部每兩年會針對全國流浪狗進行調查，台中市流浪狗數目約在8500多隻，不過根據農業局統計，近5年民眾通報捕抓流浪狗件數，與實際捕獲的件數，差距超過一半，以去年為例，民眾通報捕抓流浪狗有2806件，實際捕抓僅866隻。

台中市農業局表示，動物收容組正式及約用人力有17人，動物管制員（負責捕捉）有16人、動物照護人員32人，因面臨人力不足的問題，因人員離職率高、面臨人員年齡偏大等，業務複雜且具風險、社會期望高壓力大，造成通報數遠高於實際捕抓數。

農業局提醒，民眾若撞到流浪狗導致死亡，可依動保法開罰，過失最高可罰7萬5千元，若故意可處2年以下徒刑、併科罰金20萬元至200萬元。

若是用路因撞到流浪狗而導致財損或人身傷害，可向保險公司洽詢申請理賠，若能證明是政府特定且直接的不作為導致的事故，才能聲請國賠。

台中市張姓老翁飼養流浪狗半年，2022年初因該狗發情咬斷繫繩逃出，騎機車徐姓婦人撞上，人犬雙亡，一審認張翁有責，判6月徒刑。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓老翁飼養流浪狗半年，2022年初因該狗發情咬斷繫繩逃出，騎機車徐姓婦人撞上，人犬雙亡，一審認張翁有責，判6月徒刑。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓老翁飼養流浪狗半年，2022年初因該狗發情咬斷繫繩逃出，騎機車徐姓婦人撞上，人犬雙亡，一審認張翁有責，判6月徒刑。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓老翁飼養流浪狗半年，2022年初因該狗發情咬斷繫繩逃出，騎機車徐姓婦人撞上，人犬雙亡，一審認張翁有責，判6月徒刑。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓老翁飼養流浪狗半年，2022年初因該狗發情咬斷繫繩逃出，騎機車徐姓婦人撞上，人犬雙亡，一審認張翁有責，判6月徒刑。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓老翁飼養流浪狗半年，2022年初因該狗發情咬斷繫繩逃出，騎機車徐姓婦人撞上，人犬雙亡，一審認張翁有責，判6月徒刑。記者陳宏睿／翻攝

動物 流浪狗 交通事故

延伸閱讀

林智堅的「府犬棕棕」遭爆被棄養 高虹安：前市府送回動保所

白狗「肚子長出一張異形巨嘴」萬人嚇壞：AI圖？ 背後藏超暖心故事

凌晨4點「吹狗螺持續半小時」她怒下樓找飼主理論..意外成了全社區英雄

「野生大胖橘」過馬路！9隻流浪狗衝進巷子圍毆 見真實身分嚇傻全跑光

相關新聞

流浪狗跑到他家...七旬翁善心餵牠半年卻鬧出人命「有刑責」

台中市張姓老翁在三年前時餵食一隻流浪母狗，才飼養半年，母狗即因發情，咬斷牽繩後，被騎機車的徐姓婦人撞上，人、犬雙亡，張翁...

高雄遊覽車撞涵洞「頂削平」釀1死14傷 司機和解獲緩刑

高雄鄧姓男子去年3月20日駕駛遊覽車，行經仁武區水管路時誤闖機車道撞擊國道涵洞，整輛車上半部遭「削平」，造成80歲周姓男...

流浪狗釀交通事故...台中市近2年平均死傷破360人

各地流浪狗數量不減反增，除釀生態危機，流浪狗釀車禍更非偶發。台中市警局統計，過去兩年已造成700多人死傷，平均一年破36...

遊覽車違規回轉...逆向超車騎士撞上亡 鑑定司機列次因判6月

蘇姓遊覽車司機在3年前駕駛遊覽車行經彰化縣北斗鎮時，違規左轉跨越雙黃線要道對向車道旁的停車場，蘇左轉時，後方直行的黃姓機...

通緝犯搶46萬金飾遭女店員拖下車 桃檢起訴了

桃園吳姓男子因偽造文書、賣帳戶詐騙遭通緝中，今年5月中缺錢花用竟先偷車牌，再到中壢區新生路某銀樓假購物真行搶，一把抓走價...

德州撲克協會又涉賭 律師昔辯護今遭逮

台北市警大安分局去年查獲一德州撲克協會涉嫌非法賭博，警方近日又接獲檢舉，同地點再聚賭，上個月卅日持搜索票查緝，查獲陳姓女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。