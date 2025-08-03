流浪狗跑到他家...七旬翁善心餵牠半年卻鬧出人命「有刑責」

台中市張姓老翁在三年前時餵食一隻流浪母狗，才飼養半年，母狗即因發情，咬斷牽繩後，被騎機車的徐姓婦人撞上，人、犬雙亡，張翁在案件審理時，否認是母狗飼主，辯稱長期住台北，一周待在台中僅十天，一審近日審結，以張在警詢時已坦認是流浪狗的飼主，認張翁未善盡飼主義務，依過失致死罪判刑六月，全案上訴二審審理中。

76歲張姓老翁已退休，居住在台中市新社區，2022年9月間，一隻黑色流浪母狗跑到張翁農舍討食物，張翁開始餵養該犬，隔年初時，張翁發現母狗發情，以牽繩將母狗繫在農舍內，避免母狗亂跑、破壞他人農田。

2023年1月19日清晨四時許，母狗因發情咬斷繫繩後，逃出農舍，跑到東湖街二段時，與騎機車的六旬徐姓婦人碰撞，徐婦因撞擊力道，連人帶車摔落對向車道果園內，頭顱重創，母狗被撞上後，當場死亡。

當時李姓市民開車經過案發地點，發現車禍後趕緊通報警消，但徐婦仍傷重不治，因該隻母狗有項圈，警方到場勘查詢問鄰居時，鄰居透露該犬疑為張翁飼養，警方循線找上張翁時，張翁也承認已餵食該犬半年，近期因母狗發情，預計帶去結紮。

檢警認為張翁為飼主，未善盡飼主義務，導致引發該起車禍，造成徐婦死亡，依過失致死罪起訴。

台中地院審理時，張翁改口，辯稱不是該狗飼主，且他一天有20天在台北，僅十天在台中，出於好意，才「單純餵養」，不是該狗的飼主，而且他已善盡責任，將狗綁在農舍洗手台附近，無法預料狗會咬斷繫繩，另外此案沒有監視器，徐婦有可能因精神不濟或其他原因，才撞擊犬隻，希望法官判處無罪。

一審指出，張翁在警員調查時，即已承認是該犬飼主，儘管起初該犬是流浪狗，非張翁索討、購買而來，但裝翁已心生照顧、餵養犬隻的意思，也有實際照顧、餵養的行為，即有身為飼主的責任。

一審審認，該狗在案發前是發情狀態，張翁身為飼主疏於注意，將狗綁在農舍外，導致犬隻逃離釀成車禍，張翁涉有不作為的過失，依過失致死罪，判刑六月，可易科罰金18萬元。