遊覽車違規回轉...逆向超車騎士撞上亡 鑑定司機列次因判6月

蘇姓遊覽車司機在3年前駕駛遊覽車行經彰化縣北斗鎮時，違規左轉跨越雙黃線要道對向車道旁的停車場，蘇左轉時，後方直行的黃姓機車騎士，雖已看到蘇要違規左轉，但黃也違規跨越雙黃線，逆向超車，雙方碰撞後，黃人車到地，送醫身亡，此案車禍鑑定，黃是肇事主因、蘇是次因，二審審結，駁回上訴，仍判蘇6月徒刑，可易科。

判決指出，蘇姓男子是遊覽車司機，2022年9月28日上午8時許，蘇駕駛遊覽車沿彰化縣北斗鎮復興路由東往西方向行駛，行經復興路時，蘇先往外側路旁停等候，欲違規跨越雙黃線，左轉進入對面空地停車。

當時黃姓男子騎機車沿復興路同向自後方（由東往西方向）行經該處，黃雖看到前方蘇男駕駛的遊覽車，已顯示左轉方向燈一段時間，但也仍跨越雙黃線，騎進對向車道，欲逆向超越蘇車，兩車發生碰撞。

黃男人車倒地，受有腦出血等傷勢，送醫急救後，仍在隔年初身亡，蘇被依過失致死罪送辦。

彰化地院審理時，蘇男雖坦認有與黃男發生車禍，但辯稱當時黃頭部非撞擊到遊覽車，而是倒地後滑行，撞到他人的停車棚。

一審審認，蘇男違規左轉行為與黃男碰撞，與後續黃男死因有因果關係，雖然車禍鑑定報告中，黃是肇事主因、蘇是肇事次因，但仍有肇事責任，依過失致死罪，判刑6月，可易科36萬元。