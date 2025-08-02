德州撲克協會又涉賭 律師昔辯護今遭逮

台北市敦化南路派出所查獲非法德州撲克賭場，查扣櫃檯抽頭金366萬餘元、賭資籌碼1142萬，另外還有6名正妹荷官服務賭客，賭客中還有律師被查獲。記者廖炳棋／翻攝 台北市警大安分局去年查獲一德州撲克協會涉嫌非法賭博，警方近日又接獲檢舉，同地點再聚賭，上個月卅日持搜索票查緝，查獲陳姓女負責人、工作人員、賭客共六十七人，查扣櫃檯抽頭金三六六萬餘元；其中一名賭客，還是去年幫協會打官司的林姓律師，他因涉嫌賭博，被依社會秩序維護法裁處。

去年六月，大安分局在光復南路一處商辦大樓查獲涉嫌經營賭場的德州撲克協會，經營者是網紅「小六」、「艾倫撲克」及網紅滴妹男友、知名撲克牌手「I.C Charlie」。

時隔一年，警方又接獲檢舉，指出同地點仍在經營賭場，警方蒐證後，七月卅日傍晚持法院簽發的搜索票上門查緝，在場的賭客、工作人員、負責人共六十七人，查扣櫃檯抽頭金三六六萬餘元、賭資籌碼一一四二萬餘元。

查獲的賭客，多數為白領階級的上班族，其中一名賭客向本報指出，賭客裡還有去年協會被警方查賭時幫打官司的林姓律師。

林姓律師數年前，在網路上自稱有十多年牌齡，「撲克讓他考上律師」，也應該是台灣打最多德州撲克的律師。爆料賭客表示，林姓律師牌技很強，是圈內相當厲害的玩家，很少輸牌。司法院裁判系統顯示，林姓律師曾替德撲協會打官司。

警方指出，協會分為餐酒館及德撲場地，是東區相當知名的德州撲克協會推廣單位，去年被警方查獲後，德撲協會負責人由原本擔任荷官的廿五歲陳姓女子擔任，幕後是否有隱藏股東，警方將循線追查。

協會規模相當大，不但負責人、十五名工作人員及賭客加起來共六十七人；現場還分早、晚班，並安排爆乳正妹當荷官，單一時段服務的女荷官就有六人。

警方說，協會過去曾遭警方查獲，業者仍以撲克協會名義招募會員，假借舉辦撲克比賽名義，實際玩賭，賭客在比賽結束後至櫃檯兌換現金；全案詢後，將負責人、工作人員及賭客，分依刑法賭博罪及社維法移送偵處外，也會將資料送交台北市政府，未來協會可能斷水斷電。