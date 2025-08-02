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酒測值差10倍 自摔男驗血獲判無罪

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

第一線警員表示，酒測器施測前都會校正歸零，幾乎沒碰過呼氣值、抽血換算值落差極大的狀況。示意圖。圖／聯合報系資料照片
第一線警員表示，酒測器施測前都會校正歸零，幾乎沒碰過呼氣值、抽血換算值落差極大的狀況。示意圖。圖／聯合報系資料照片

林姓男子騎機車自摔，呼氣酒測值達每公升零點六五毫克，台中地檢署依公共危險罪起訴，他堅稱沒有喝酒。台中地院調查，林自費抽血換算呼氣值僅零點零六四毫克，僅為呼氣值十分之一。法官援引德國、台灣學者看法，認為呼氣值非唯一判斷標準，抽血數值更為準確，判林無罪，可上訴。

台中市警局交通大隊表示，各單位酒測器每年都會定時收回，由交大送經濟部標準檢驗局檢定，確認準確度無誤才會繼續使用。第一線警員表示，酒測器施測前都會校正歸零，年度送驗規定相當嚴謹，幾乎沒碰過呼氣值、抽血換算值落差極大的狀況。

檢方起訴指出，林去年六月廿三日喝酒騎機車上路，行經台中市北屯區后庄路、豐樂三街口自摔，警方酒測呼氣值為零點六五毫克，超過法定標準零點二五毫克門檻。

台中地院審理時，林否認酒駕，辯稱自己有高血壓，身體不適而頭暈目眩、「很熱就摔倒了」。林稱沒有喝酒，也未吃含有酒精的食物，應該是中午跑來跑去比較累。

法院調查，林下午一點四十二分摔車，警方一點五十二分施測，呼氣值零點六五毫克，林送醫後因自認沒酒駕，下午三點自費請醫院抽血檢驗，血液酒精濃度換算呼氣值竟只有零點零六四毫克，依人體吸收酒精卅至九十分鐘後，血液中酒精濃度應達高峰，但抽血數值卻明顯低於呼氣值。

法院再查，警方職務報告記載，林當下完全無酒態、酒味，可見第一線警員近身觀察後，對林是否有喝酒也有懷疑。

中院引用德國實務界見解，認為吐氣值不能當作「絕對不能安全駕駛」的判斷標準，而成功大學法律系教授許澤天的著作，也認為呼氣測試的酒精值，易受空氣潮濕度、吐氣技術影響，不適合作為血液中酒精濃度判斷依據，只能作為間接證據。

中院認為，酒測器可能受施測情狀、吐氣方式、受測者特殊病症，是否確實校正等影響，因此抽血所獲數值準確度應比呼氣檢測更高，況且林抽血數值僅零點零六四毫克，判林無罪。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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