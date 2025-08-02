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男網友邀女大生上餐酒館…乘機撿屍性侵 辯你情我願遭法官打臉

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

鄭姓男網友3年前邀女大學生上餐酒館初見面，趁女大學生酒醉，乘機撿屍帶回住處性侵得逞，事後竟辯「雙方是你情我願」遭法官打臉，日前依乘機性交罪判刑4年，可上訴。

判決指出，新北市鄭姓男子2022年12月初深夜近11時，邀約透過交友軟體Tinder結識約半年的19歲女大學生到餐酒館初見面，雙方飲酒聊天，鄭見對方酒後泥醉意識不清，以步行方式連拖帶扛將人帶至其租屋處，趁其酒醉無力反抗乘機性侵得逞。女大學生隔天一早來，發現全身一絲不掛與鄭男同睡一床，嚇得連忙穿上衣物悄悄離開。

女大生事後想不起前一晚是如何離開餐酒館，僅有的模糊印象，是2人已經是在發生性行為的過程中，但當時酒醉意識不清，無力抵抗，也無法用言語說不要，直到鄭射精到她嘴巴，並帶她到廁所把精液吐掉，因仍處瀰醉狀態，也沒有力氣離開鄭男租屋處。

女大生因心慌沒有想到、感覺害怕別人眼光、加上學業有很多考試及其他事情而沒有空閒時間處理，直到隔年5月中日至112年7月底因心情低落，心裡感到沉重壓力去看身心科後，才敢報警處理。

幸好女大生事發後曾有透過IG訊息跟鄭詢問發生什麼情況，鄭說她喝多倒在人行道上根本走不動，才將她連拖帶扛回其租屋處，還說，她倒在他家樓梯4樓，總共倒了6次，還一直出手打他，並傳送女大生側躺床上，有裸露出背部的照片，成為有利證據。

鄭男於法官審理時，坦承有約女大生到餐酒館見面，還說2人發生性行為當時，她意識清醒，雙方為兩情相悅，法官檢視2人IG對話紀錄，認為女大生當時早已酒醉無力反抗，且雙方為第一次見面，何來你情我願，對鄭男辯詞不予採信，依乘機性交罪判刑4年，仍可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鄭姓男網友3年前邀女大學生上餐酒館初見面，乘機撿屍性侵，竟辯雙方是你情我願遭法官打臉，依乘機性交罪判刑4年。示意圖／Ingimage
鄭姓男網友3年前邀女大學生上餐酒館初見面，乘機撿屍性侵，竟辯雙方是你情我願遭法官打臉，依乘機性交罪判刑4年。示意圖／Ingimage

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