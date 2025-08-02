博士男涉規避替代役徵集 二審限制出境出海8月

盧姓男子涉規避替代役徵集並逾期報到，一審判刑10月，經上訴由二審高院審理中。高院日前認定他犯罪嫌疑重大，曾長期在國外生活，有逃亡可能，裁定10日起限制出境出海8個月。

全案緣於，盧姓男子自民國108年9月出境後，於111年3月間取得博士學位而完成學程，後來經屢次催告返國履行兵役義務卻置之不理，台北市政府移請台北地檢署偵辦，檢方112年3月、6月、12月傳喚到庭，但盧男未返台到庭說明，直到112年12月底獲補充兵徵集令後，才於113年1月14日入境返台。盧男已履行兵役義務。

檢方依違反替代役實施條例第55條之1第1項第5款的意圖避免替代役之徵集而無故逾應徵期限五日罪嫌，起訴盧男。一審台北地方法院審理時，於今年4月間裁定盧男限制出境出海4個月。

盧男主張願給存款現金擔保，聲請撤銷限制出境出海裁定。

一審法院4月底認定，盧男於108年9月間出境求學後，雖迄至其符合補充兵申請要件且獲准後的113年1月間才返台入境；盧男迄今歷時約5年7月期間內僅曾6度入境，除前述返台服補充兵而停留逾2週外，其餘5度入境為短暫停留2至5日，且其中4次是為參與本案準備或審理程序，程序結束後當日隨即離境。

一審考量他出境就讀博士班、學位論文優良獲表揚、從事博士後研究擔任有期僱用教職員、向出入國在留管理廳申請永久居留許可時於113年3月31日經認定為積分80分以上之「高技能外國人」、與母親在日本共同居住等資料，足以認定他境外穩定長期生活、工作等事實。

一審指出，訴訟進行具有浮動性，限制出境、出海對他的人身自由私益及防禦權受限制程度等，認定應保全本案審判及將來判決確定後的刑罰執行，防止他規避刑罰制裁，而有限制出境、出海必要，裁定駁回。

盧男不服，提起抗告。二審台灣高等法院5月間認定一審已判盧男10月徒刑、無法易科罰金或易服社會勞動，有逃亡之虞，駁回抗告確定。

一審判決理由指出，審酌盧男熟讀律法，明知法律為保衛國家安全，認役齡男子有依法服兵役義務，猶漠視此義務，意圖避免替代役徵集而無故逾應徵期限五日、拖延返國時間，遂行其服12天補充兵役以免服1年替代役的計畫，而妨害國家兵役管理，犯後始終否認犯行，飾詞矯辯並推卸責任予兵役科承辦人，屢稱本案至多僅為得易科罰金、應該宣告緩刑之罪責，行為實值非議，犯後態度不佳。案經上訴，現由二審審理中。