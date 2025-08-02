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新北男幫友人勸架...竟持刀追砍殺紅眼 一審遭判5年1月徒刑

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

新北市歐姓男子不滿王姓友人被李姓男子嗆聲，跑回屋內持2把折疊刀，先從正面猛刺李男左胸，再從背後補刀，犯後仍不罷休持刀追砍，李男匆忙逃走，刀傷一度深達7公分，釀氣胸跟血胸等重傷，所幸緊急送醫撿回一命。士林地檢署依殺人未遂罪起訴，士林地院日前判處歐男有期徒刑5年1月。

判決指出，歐男友人王男2023年5月9日凌晨0點多，在新北市汐止「海洋撞球館」隔壁騎樓前與路過的李男等人因對視引發不滿，李男開口嗆「看三小」、「是不是要吵架」，王男不甘受辱，雙方爆發口角和肢體衝突

歐男3分鐘後從撞球館走出，見狀試圖勸架，不滿被李男徒手推擠險些跌倒，奔回撞球館從包包內取出2把折疊刀，儘管衝回現場時王、李之間的衝突已結束，但仍持刀從正面刺向李男左胸一刀，隨後在混亂中再從背後補上一刀。

醫院檢查發現，李男胸、背兩處刀傷分別深入3公分與7公分，穿透整層胸壁並進入肋膜腔，造成左側創傷性氣血胸、第七肋骨骨折、肩胛骨骨折及皮下氣腫等重傷。李男當場大量出血，經友人緊急送醫開刀、輸血、加護病房治療才脫險，歷時10天才出院，之後多次回診追蹤。

審理期間，歐男辯稱是因對方人數多，才亮刀想逼退對方，並無殺人意圖，但合議庭認為，歐男在推擠後短時間內取刀返回、直接刺向胸背要害部位，且兩度攻擊、持刀追擊的行為，顯與「單純嚇退」的說法不符，認定有殺人不確定故意。

士林地院審酌，歐男只因調解不成遭推擠，就持長達10公分以上的鋒利折疊刀刺向他人胸背等要害，輕視生命法益，且造成對方重傷；加上他有多次傷害、妨害公務等暴力前科，刑罰執行完畢後仍再犯同類暴力罪，毫無警惕，日前依殺人未遂罪，判處有期徒刑5年1月，並沒收扣案的兩把折疊刀。

士林地院。圖／聯合報系資料照
士林地院。圖／聯合報系資料照

衝突 殺人未遂

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