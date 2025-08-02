想要「戀愛的感覺」中年保全每月借貸約唱 竟成傳播妹ATM最後勒死她

桃園范姓保全想要「戀愛的感覺」，自去年9月起，與3年前認識的杜姓傳播妹每月一次KTV約唱，卻遭對方陸續以見面拍照、玩遊戲索取8、9萬元，范男不滿借貸度日，去年12月23日午後約唱時勒斃她，桃檢聲押後依殺人罪起訴，持續羈押於桃園看守所，將由國民法官庭審判。

起訴指出，55歲男子范詠堂於2022年間，因酒店消費認識43歲杜姓傳播妹，也喜歡她，雙方自2024年9月起頻繁透過通訊軟體互相聯繫，談妥每月到KTV約會，讓他能有「戀愛的感覺」，承諾會盡可能負擔所有的費用，杜女陸續以見面拍照、玩遊戲等理由，向范男索取至少9萬元。

去年12月23日下午2人又約，歡唱過程中，杜女提及雙方是當月第2次出來唱歌，他應該要多付點錢，這說法卻因此惹惱范男，認為杜女明知他的經濟狀況不好，為了見她，已經舉債度日，卻還開口向他要錢，在無法忍受杜女索取金錢的次數越來越頻繁下，竟心生殺意。

起訴指出，當天下午3時25分至4時17分間，范男趁與杜女一同坐在沙發上時，以右臂從杜女後方勒緊頸部，見杜女掙扎、反抗，於是將她壓制在沙發上，改以雙手緊掐杜女頸部，再摀住口鼻，過程中踩了杜女胸口2、3下，讓女子當場窒息而心肺功能停止。

范男行凶後，隨即將失去意識的杜女從沙發拖到包廂門口，直等到店員於傍晚5時37分要求范男結帳更換包廂時，他才撥打110向警方自首報案，經桃園警方據報趕抵並將杜女緊急送醫急救，杜女仍於當晚6時45分宣告死亡。

范男落網後神情恍惚直呼「神說這個女生會害死我！」，檢方聲押時，向法官坦承有動手勒斃杜女的行為，但他辯稱「沒有殺人犯意，只是一時失手掐死她」，法院依卷證事實，認為他有高度逃亡及勾串滅證可能裁定羈押。

上月中旬，因范男的羈押期滿，法官調查後認為，被告因叫傳播認識死者，2人有金錢與情感糾葛，儘管他可以中斷聯繫避免進一步糾纏，卻仍選擇持續借貸，最終積累不滿情緒在KTV起衝突後勒斃死者，顯示他在情緒控管與判斷能力低於常人，且具高度衝動性，有畏罪逃亡、規避司法的可能。