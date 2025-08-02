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影／羈押期滿又重操舊業 車手拒捕害2警受傷仍被逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

白牌車司機管姓男子轉行當車手，去年12月遭查獲，嘉義地方法院裁定羈押，今年羈押期滿獲釋又重操舊業，前天在新北市面交取款為埋伏的三峽警方當場逮捕，查扣贓款和假冒證件，警詢後昨依加重詐欺及洗錢法罪嫌送辦，檢方訊後向法院聲押獲准。

47歲陳姓女子擔任幼保員，今年4月在臉書看到知名電視財經主播邱沁宜的假投資廣告，點選進入後被對方邀請加入「A5股來運轉衝刺380趴中」群組，跟著自稱老師男子指示下載「金準國際」的APP後，陳女陸續匯款及面交投資共110萬元，期間對方還出金2次共48萬元，讓陳女信以為真，直到三峽北大派出所員警依「假投資潛在被害人計畫」主動聯繫陳女，告知可能遭到詐騙後，她才恍然大悟，配合員警誘捕車手。

陳女上月31日上午依詐團指示，相約北大特區的公園內面交萬元103，詐團車手管姓男子（39歲）從台中搭乘集團同夥接應車輛北上取款，三峽員警早就埋伏在公園周遭，見管男下車取款，員警上前表明身分逮人，管男驚見員警轉身就跑，因太過緊張摔個四腳朝天跌進花圃還不斷反抗，仍被北大所員警林峻毅及偵查佐蔡宗穎飛撲壓制，造成2警手腳及身體等多處擦挫傷，幸好都無大礙，員警最後仍強勢上銬逮捕。

經查，管男是詐騙集團指派取款車手，原在台中擔任白牌車司機有6萬元收入的穩定工作，但去年10月加入詐騙集團，擔任面交車手，全台「收透透」，也遭全國15個警察機關移送，去年12月為嘉義地院裁定羈押，但今年羈押期滿後，又回鍋重操舊業，詐團上游前天指派他從台中北上向陳女收款103萬元，更允諾可抽取3萬元獎金。

警詢後昨依加重詐欺及洗錢法等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方訊後向法院聲請羈押獲准，警方也將擴大循線溯源追查幕後詐團成員。

白牌車司機管姓男子轉行當車手，去年12月遭查獲，嘉義地方法院裁定羈押，今年羈押期滿獲釋又重操舊業，日前在新北市面交取款為埋伏的三峽警方當場逮捕。記者王長鼎／翻攝
白牌車司機管姓男子轉行當車手，去年12月遭查獲，嘉義地方法院裁定羈押，今年羈押期滿獲釋又重操舊業，日前在新北市面交取款為埋伏的三峽警方當場逮捕。記者王長鼎／翻攝
三峽警分局北大所員警林峻毅日前為逮詐團管姓車手發生扭打雙雙跌進花圃受傷。記者王長鼎／翻攝
三峽警分局北大所員警林峻毅日前為逮詐團管姓車手發生扭打雙雙跌進花圃受傷。記者王長鼎／翻攝
三峽偵查隊偵查佐蔡宗穎日前為逮詐團管姓車手發生扭打雙雙跌進花圃受傷。記者王長鼎／翻攝
三峽偵查隊偵查佐蔡宗穎日前為逮詐團管姓車手發生扭打雙雙跌進花圃受傷。記者王長鼎／翻攝
白牌車司機管姓男子轉行當車手，去年12月遭查獲，嘉義地方法院裁定羈押，今年羈押期滿獲釋又重操舊業，日前在新北市面交取款為埋伏的三峽警方當場逮捕，查扣贓款和假冒證件。記者王長鼎／翻攝
白牌車司機管姓男子轉行當車手，去年12月遭查獲，嘉義地方法院裁定羈押，今年羈押期滿獲釋又重操舊業，日前在新北市面交取款為埋伏的三峽警方當場逮捕，查扣贓款和假冒證件。記者王長鼎／翻攝
白牌車司機管姓男子轉行當車手，去年12月遭查獲，嘉義地方法院裁定羈押，今年羈押期滿獲釋又重操舊業，日前在新北市面交取款為埋伏的三峽警方當場逮捕，查扣贓款和假冒證件。記者王長鼎／翻攝
白牌車司機管姓男子轉行當車手，去年12月遭查獲，嘉義地方法院裁定羈押，今年羈押期滿獲釋又重操舊業，日前在新北市面交取款為埋伏的三峽警方當場逮捕，查扣贓款和假冒證件。記者王長鼎／翻攝

車手 詐團 詐騙集團

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