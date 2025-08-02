影／羈押期滿又重操舊業 車手拒捕害2警受傷仍被逮

白牌車司機管姓男子轉行當車手，去年12月遭查獲，嘉義地方法院裁定羈押，今年羈押期滿獲釋又重操舊業，前天在新北市面交取款為埋伏的三峽警方當場逮捕，查扣贓款和假冒證件，警詢後昨依加重詐欺及洗錢法罪嫌送辦，檢方訊後向法院聲押獲准。

47歲陳姓女子擔任幼保員，今年4月在臉書看到知名電視財經主播邱沁宜的假投資廣告，點選進入後被對方邀請加入「A5股來運轉衝刺380趴中」群組，跟著自稱老師男子指示下載「金準國際」的APP後，陳女陸續匯款及面交投資共110萬元，期間對方還出金2次共48萬元，讓陳女信以為真，直到三峽北大派出所員警依「假投資潛在被害人計畫」主動聯繫陳女，告知可能遭到詐騙後，她才恍然大悟，配合員警誘捕車手。

陳女上月31日上午依詐團指示，相約北大特區的公園內面交萬元103，詐團車手管姓男子（39歲）從台中搭乘集團同夥接應車輛北上取款，三峽員警早就埋伏在公園周遭，見管男下車取款，員警上前表明身分逮人，管男驚見員警轉身就跑，因太過緊張摔個四腳朝天跌進花圃還不斷反抗，仍被北大所員警林峻毅及偵查佐蔡宗穎飛撲壓制，造成2警手腳及身體等多處擦挫傷，幸好都無大礙，員警最後仍強勢上銬逮捕。

經查，管男是詐騙集團指派取款車手，原在台中擔任白牌車司機有6萬元收入的穩定工作，但去年10月加入詐騙集團，擔任面交車手，全台「收透透」，也遭全國15個警察機關移送，去年12月為嘉義地院裁定羈押，但今年羈押期滿後，又回鍋重操舊業，詐團上游前天指派他從台中北上向陳女收款103萬元，更允諾可抽取3萬元獎金。