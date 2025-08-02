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台中4歲童尿急家長拿免洗杯裝尿...整杯留桌上 店家氣PO網挨告

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中蔡姓女子經營餐廳，得知1名女顧客帶4歲兒子來用餐時，因店內沒廁所就當眾拿免洗杯接男童的尿，還將整杯尿放在餐桌上離去，蔡不滿調監視器截圖PO網挨告，檢方意外查出女顧客同桌的林姓友人也朝排尿的男童錄影，法院依散布、拍攝兒童性影像罪判蔡、林均6月，緩刑3年，可上訴。

檢方查，女顧客2024年9月15日帶4歲的兒子上門用餐，因男童尿急但店家沒有廁所，該名顧客竟然當眾以自備的免洗杯，承接孩子的尿液後，再將整杯尿放在餐廳桌上。

當下同桌的林姓友人見狀，想到前一天開車載他們時，男童直接尿在他車上，為了質疑對方是否故意行為，竟也拿手機拍攝女子持免洗杯承接男童尿液的影片。

後來餐廳的蔡姓負責人經員工告知，對女子行為相當不滿，調閱店內座位區監視器，將男童排尿畫面截圖前後在Instagram、Threads及臉書上散布，經家長發現報警提告。

檢方訊時，蔡女否認犯行，其辯護人主張蔡女於Threads上貼文有將男童臉部打馬賽克，蔡身為餐廳負責人，看到尿尿行為、尿杯放在桌上有情緒，主觀上無犯意。林男則說，這件事和他無太大關係，因前一天男童尿在他車上，才錄影跟他家長說，拍完就刪掉。

台中地院審理時，蔡女、林男終坦承犯行，並和對方家長達成和解、賠償完畢也當庭致歉，而蔡、林均涉犯兒童及少年性剝削防制條例，法定刑是1年以上7年以下重罪。

中院考量，蔡、林思慮不周，但相較於變態或以荒誕方式犯罪，其等主觀惡行仍有別，綜合判斷後依刑法第59條情堪憫恕予以減刑後，依散布兒童性影像罪、拍攝兒童性影像罪，判蔡女、林男均6月，緩刑3年。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

餐廳 監視器

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