男男拍片演情侶...網紅伸鹹豬手還跳票酬勞 二審仍判賠7萬8

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聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

駱姓YouTuber於2022年邀約男子小漢（化名）參與微電影拍攝，雙方相約在新竹縣某露營區拍攝男男情侶片，卻趁機熊抱、亂摸對方，事後又跳票2萬8千元酬勞遭提告。刑事部分駱男因性騷擾罪判刑4月；民事部分新竹地院二審判駱男需賠償7萬8千元定讞。

判決書指出，2022年11月11日深夜11時許，駱男邀小漢前往新竹縣某露營區拍攝微電影，期間駱男趁休息時間環抱小漢，並觸摸其背部、腰部與臀部，還對著他的脖子吹氣，遭小漢憤而提告。刑事部分，新竹地院依性騷擾罪判決駱男有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，駱男已上訴。

小漢另提起民事求償，主張駱男除性騷擾行為外，事前更在LINE群組公開承諾參與2022年11月11日拍攝並出席尾牙者，每人可領2萬8000元，自己按約參與並出席活動，卻未收到任何報酬。駱男事後不斷改口，先說變成「一桶金」，後又稱是「外幣」、甚至「需拍滿4部戲或參加國外拍攝才有」，言詞反覆。

駱男辯稱，當天拍攝內容為情侶劇本，肢體接觸為表演需求，否認騷擾行為。他還強調雙方簽有保密協定，小漢不應將現場照片提供出來當作證物；又稱LINE中所提的2萬8千元是私人發放獎金，與合作無關。

不過法官審酌刑事判決結果與對話紀錄，認定駱男確實對小漢為性騷擾行為，應賠償精神撫慰金5萬元；至於報酬部分，法官認為駱男雖以「獎金」名義發放，但其承諾明確，應給付拍攝報酬，不因用詞不同而免責，合計共判賠7萬8千元。

駱男不服上訴，新竹地院二審審理後認定原審判決無誤，駁回上訴，判賠金額確定，不得上訴，全案定讞。

駱姓YouTuber於2022年邀約男子小漢（化名）參與微電影拍攝，雙方相約在新竹縣某露營區拍攝男男情侶片，卻趁機熊抱、亂摸對方。示意圖／Pexels
駱姓YouTuber於2022年邀約男子小漢（化名）參與微電影拍攝，雙方相約在新竹縣某露營區拍攝男男情侶片，卻趁機熊抱、亂摸對方。示意圖／Pexels

新竹 性騷擾 微電影

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