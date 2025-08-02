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前妻控子女成績下滑、想念名校爭監護權 法院這原因駁回

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹林男離婚後為2名未成年子女監護人，但前妻主張孩子搬去湖口與林男同住後成績下滑，長女希望留在竹北就讀新竹縣升學率最高的成功國中，不願轉學，且林男教養消極、缺乏支持系統，因此聲請改定監護人。新竹地院認為現有安排無不妥，駁回聲請。

民事裁定書指出，陳女與林男2019年離婚後，法院裁定由林男單獨行使親權，並規範雙方的扶養費與會面交往方式。

陳女主張，離婚後林男遲至1年3個月後才接走孩子，且教養消極，導致孩子成績下滑，還不願添購日常用品、阻礙孩子與她聯繫。而林男父母未搬至新竹同住，缺乏支持系統，反觀自己父母都住在附近，隨時可提供必要之協助。

林男反駁，並非不接回子女，而陳女不願交付子女，2021年10月透過強制執行才接回子女，且從未阻礙前妻與子女會面交往，反而是陳女多次未依原裁定送回子女，讓他長達10月無法行使親權。雖父母未同住，但會北上協助照顧子女，至於子女將來就學地點，他也會評估子女成績，並未堅持必須前往湖口就讀。

法院委託兒童人權協會訪視，報告指出，林男在教養上無不適任情事，與子女互動良好，現行監護安排並無不妥。法官也提及，親權改定須以「原親權人是否明顯不適任」為審酌重點，而非單純比較父母教養能力孰優孰劣。即使陳女能提供更多資源，但若無證據顯示林男對子女不利，法院也無改定餘地。

至於陳女提出女兒有意願繼續就讀竹北成功國中，不願轉學至湖口，法官則認為，子女意願僅為參酌因素之一，林男目前並未強行轉學，仍每日接送至竹北就讀，已有妥適安排。綜合社工評估與雙方陳述，法官認為維持現狀較有利於子女安定成長，最終裁定駁回陳女聲請。

新竹林男離婚後為2名未成年子女監護人，但前妻主張孩子搬去湖口與林男同住後成績下滑，向法院聲請改定監護人。示意圖／Ingimage
新竹林男離婚後為2名未成年子女監護人，但前妻主張孩子搬去湖口與林男同住後成績下滑，向法院聲請改定監護人。示意圖／Ingimage

父母 離婚 監護權

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