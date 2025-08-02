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奇！台中男自摔酒測呼氣0.64 送醫抽血竟低10倍...獲判無罪

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓男子騎機車自摔呼氣酒測值達每公升0.65毫克涉嫌公共危險，他堅稱沒有喝酒；法院查，林送醫後自費抽血，換算呼氣值卻僅0.064，遠低於呼氣值10倍，法官並援引德國、台灣學者看法，認為呼氣值非唯一判斷標準，抽血數值更為準確，判林男無罪，可上訴。

檢方起訴指出，林男2024年6月23日下午1點多喝酒騎機車上路，行經北屯區后庄路、豐樂三街口自摔，警方到場測得呼氣值0.65，涉嫌公共危險。

台中地院審理時，林矢口否認酒駕，辯稱沒有喝酒，他早上騎機車去菜市場逛完要回家，因為身體不適頭暈目眩、很熱就摔倒了，他沒有吃含有酒精的食物，應該是中午跑來跑去比較累，自己有高血壓。

法院查，林當天下午1點42分摔車，警方1點52分到場給予漱口酒測出0.65，林2點多送醫後因自認沒有酒駕，下午3點自費請醫院抽血檢驗，其血液酒精濃度換算呼氣值竟只有0.064，依據人體吸收30至90分鐘後血液中酒精濃度應達高峰，抽血數值卻顯低於呼氣值。

法院再查，警方職務報告記載，林酒測達0.65，但林當下完全無酒容、酒味，可見第一線警員近身觀察後，對林是否有喝酒也有懷疑。

中院也引用德國實務界將吐氣值不能當作「絕對不能安全駕駛」的判斷標準，另成功大學法律系教授許澤天著作中，也認為呼氣測試的酒精值，容易受空氣潮濕度、吐氣技術影響，不適合作為血液中酒精濃度判斷依據，只能作為間接證據，應由法院綜合其他證據，判斷是否構成不能安全駕駛。

中院認為，酒測器可能受施測情狀、方法、吐氣方式、施測者特殊病症，是否確實校正等影響，因此抽血所獲數值準度應比呼氣檢測更高，況且林抽血數值0.064，比呼氣值0.65低了10倍，認為檢方舉證不足，判林男無罪。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方酒測攔檢。示意圖／報系資料照
警方酒測攔檢。示意圖／報系資料照

抽血 酒精 酒測

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