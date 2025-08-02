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影／大安警破光復南路德州撲克賭場 6正妹荷官服務...連律師也淪陷

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

去年6月，台北市大安警分局在光復南路一處商辦大樓查獲德州撲克協會，私下經營非法賭場，查出經營者是網紅「小六」、「艾倫撲克」及滴妹男友、知名撲克牌手「I.C Charlie」；轄區警方接獲檢舉，同地點的協會仍經營賭場，7月30日再度搜索，查獲負責人、工作人員、賭客共67人，查扣櫃檯抽頭金366萬餘元。

警方指出，該處地點區分為餐酒館及德撲，去年6月警方收到線報，業者以經營酒吧為名義，實際從事德州撲克非法賭場，經營者為網紅「小六」等人。警方日前再度接獲線報，上個月30日前往查抄，發現負責人已經由原本擔任荷官的25歲陳姓女子成為店長，不過幕後是否有隱藏股東，警方將循線追查。

警方表示，賭場規模相當大，不但負責人、15名工作人員及賭客加起來共67人，櫃檯抽頭金達366萬餘元、賭資籌碼1142萬餘元；現場分早晚班安排專業的正妹爆乳荷官，單一時段服務的女荷官就有6人；警方查獲賭客，多是白領階級捧場，更查獲一名律師參與賭局，最後被當賭客送辦。

警方接獲檢舉，指稱該德州撲克協會掛羊頭賣狗肉，從事非法賭博；警方蒐證後持台北地方法院核發搜索票查緝；警方說，該賭場過去曾遭警方查獲，業者仍屢教不改，持續以撲克協會名義招募會員，並假借舉辦撲克比賽名義，實際從事賭博，賭客在比賽結束後再前往櫃檯兌換現金規避查緝，全案詢後除依賭博及社維法移送偵辦外，也會將資料送交市政府，未來德撲協會可能面臨斷水斷電下場。

台北市敦化南路派出所查獲非法德州撲克賭場，查扣櫃檯抽頭金366萬餘元、賭資籌碼1142萬，另外還有6名正妹荷官服務賭客，賭客中還有律師被查獲。記者廖炳棋／翻攝
台北市敦化南路派出所查獲非法德州撲克賭場，查扣櫃檯抽頭金366萬餘元、賭資籌碼1142萬，另外還有6名正妹荷官服務賭客，賭客中還有律師被查獲。記者廖炳棋／翻攝
台北市敦化南路派出所查獲非法德州撲克賭場，查扣櫃檯抽頭金366萬餘元、賭資籌碼1142萬，另外還有6名正妹荷官服務賭客，賭客中還有律師被查獲。記者廖炳棋／翻攝
台北市敦化南路派出所查獲非法德州撲克賭場，查扣櫃檯抽頭金366萬餘元、賭資籌碼1142萬，另外還有6名正妹荷官服務賭客，賭客中還有律師被查獲。記者廖炳棋／翻攝
台北市敦化南路派出所查獲非法德州撲克賭場，查扣櫃檯抽頭金366萬餘元、賭資籌碼1142萬，另外還有6名正妹荷官服務賭客，賭客中還有律師被查獲。記者廖炳棋／翻攝
台北市敦化南路派出所查獲非法德州撲克賭場，查扣櫃檯抽頭金366萬餘元、賭資籌碼1142萬，另外還有6名正妹荷官服務賭客，賭客中還有律師被查獲。記者廖炳棋／翻攝
台北市敦化南路派出所查獲非法德州撲克賭場，查扣櫃檯抽頭金366萬餘元、賭資籌碼1142萬，另外還有6名正妹荷官服務賭客，賭客中還有律師被查獲。記者廖炳棋／翻攝
台北市敦化南路派出所查獲非法德州撲克賭場，查扣櫃檯抽頭金366萬餘元、賭資籌碼1142萬，另外還有6名正妹荷官服務賭客，賭客中還有律師被查獲。記者廖炳棋／翻攝
台北市敦化南路派出所查獲非法德州撲克賭場，查扣櫃檯抽頭金366萬餘元、賭資籌碼1142萬，另外還有6名正妹荷官服務賭客，賭客中還有律師被查獲。記者廖炳棋／攝影
台北市敦化南路派出所查獲非法德州撲克賭場，查扣櫃檯抽頭金366萬餘元、賭資籌碼1142萬，另外還有6名正妹荷官服務賭客，賭客中還有律師被查獲。記者廖炳棋／攝影
台北市敦化南路派出所查獲非法德州撲克賭場，查扣櫃檯抽頭金366萬餘元、賭資籌碼1142萬，另外還有6名正妹荷官服務賭客，賭客中還有律師被查獲。記者廖炳棋／翻攝
台北市敦化南路派出所查獲非法德州撲克賭場，查扣櫃檯抽頭金366萬餘元、賭資籌碼1142萬，另外還有6名正妹荷官服務賭客，賭客中還有律師被查獲。記者廖炳棋／翻攝
台北市敦化南路派出所查獲非法德州撲克賭場，查扣櫃檯抽頭金366萬餘元、賭資籌碼1142萬，另外還有6名正妹荷官服務賭客，賭客中還有律師被查獲。記者廖炳棋／翻攝
台北市敦化南路派出所查獲非法德州撲克賭場，查扣櫃檯抽頭金366萬餘元、賭資籌碼1142萬，另外還有6名正妹荷官服務賭客，賭客中還有律師被查獲。記者廖炳棋／翻攝

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