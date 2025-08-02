影／台中男駕駛見巡邏車心虛竄逃躲草叢 無照拒酒測吞38萬罰單

台中尤姓男子曾酒駕拒測挨罰18萬元、吊銷駕照，未料他不知警惕，上周無照、酒駕上路，深夜見後方有警車就心虛逆向違停路邊，衝出駕駛座竄逃進一旁草叢，警方見他渾身酒氣，卻一再堅稱「車不是我開的」，且二度拒測，連同無照駕駛，這次慘遭重罰38萬多元。

台中第四分局指出，大墩派出所警員何亞治、林政佑與兩位實務訓練生廖傳文、陳全立上周日（7月27日）深夜2點多巡邏經南屯區大墩七街、惠文路口，發現1輛白色小客車突然左偏，逆向違停路邊後，1名男子打開駕駛座竄逃入旁邊公園，右前座女子再下車進入駕駛座。

警方隨即上前了解，發現尤姓男子（37歲）當時開車載女友從KTV離開，途中見後方有巡邏警車，但在警方尚未發現違規前，尤就疑似因過去酒駕拒測遭吊銷駕照，心虛下直接停到路邊下車，並企圖找同車女子頂替為駕駛。

警方循線進入公園，發現陰暗的草叢內突然探出一顆人頭，這才找到尤男且聞到他身上有濃厚酒味，但尤卻堅稱「車子不是我開的」、「我有怎麼樣嗎？」

警員表示清楚看到也錄下他停車，自駕駛座走出的畫面，但尤仍拒絕酒測，警方發現他過去有酒駕拒測被罰18萬元，這次二度拒測，累加至開罰36萬元，連同無照駕駛最高罰2萬4000元，一共對他開出38萬4000元罰單。

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