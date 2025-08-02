遭撞還被判賠後車！快速道路停路側揮手警示未放置故障標誌

民眾開車在國道、快速道路及一般道路發生故障、自撞停車時怎麼處理，萬一又被其他車輛撞上誰要負責任？陳男開車在台62線東向基隆暖暖路段時，因故自撞護欄將汽車停放右側車道，卻遭後方一輛汽車撞上。法官認為陳男僅揮手警示後方車輛，未在後方放置警示故障標誌，有違反交通法規的過失，判賠8510元給撞上的後車駕駛。

基隆地院判決書指出，陳男113年2月5日上午8時20分許，駕駛小客車行經基隆市暖暖區台62線東向8.55公里處，因故自撞護欄而將肇事車輛停放右側車道，潘女駕駛小客車同向行駛至該地點撞上。

潘女提告主張，陳男當時未在肇事車輛後方100公尺以上位置設置車輛故障標誌，且天候下雨不佳，他又站在路邊揮手，最終導致她未能在安全距離內及時減速，不慎撞擊右側護欄及肇事車輛的車尾而受損，潘女求償汽車送修費用2萬6200元。

陳男則向法官表示，事故發生時他以人工揮手方式警示後方車輛，已盡注意義務，並無過失。原告行經時疏未注意車前狀況並減速應對，是事故發生的原因。

法官審理指出，汽車在行駛途中，因機件故障或其他緊急情況無法繼續行駛時，應滑離車道，在路肩上停車待援。滑離車道時，應先顯示方向燈逐漸減速駛進路肩，車身或所載貨物突出部分，須全部離開車道。待援期間除顯示危險警告燈外，並在故障車輛後方50至100公尺處設置車輛故障標誌警示。

法官說，汽車無法滑離車道時，除顯示危險警告燈外，應在故障車輛後方100公尺以上處設置車輛故障標誌，同時應即通知該管公路管理機關或警察機關協助處理。道路交通安全規則第112條第4項、高速公路及快速公路交通管制規則第15條第1項、第2項均有明定，這是為保護他人的法律。

法官指出，事故地點位台62線快速道路，途經車輛車速甚快，陳男未放置車輛故障標誌，是肇致事故發生的直接原因，有違反交通法規的過失，應負侵權行為損害賠償責任。但潘女遲至接近肇事車輛停放處約2組車道白虛線的距離時，仍未及時煞停或採取其他安全駕駛措施以避免事故發生，違反道路交通安全規則「駕駛人應注意車前狀況及兩車並行的間隔，並隨時採取必要的安全措施」。