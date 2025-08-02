快訊

魏如萱事先知情？Ian、若盈迪化街約會變摸摸…歌后「心情低落」現況曝

南橫豪雨一家開車墜谷5口2死3失蹤…家屬可提國賠？律師解析關鍵要件

傳我增購美牛、穀物換降低關稅 農業部稱採購團是外交部籌組

遭撞還被判賠後車！快速道路停路側揮手警示未放置故障標誌

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

民眾開車在國道、快速道路及一般道路發生故障、自撞停車時怎麼處理，萬一又被其他車輛撞上誰要負責任？陳男開車在台62線東向基隆暖暖路段時，因故自撞護欄將汽車停放右側車道，卻遭後方一輛汽車撞上。法官認為陳男僅揮手警示後方車輛，未在後方放置警示故障標誌，有違反交通法規的過失，判賠8510元給撞上的後車駕駛。

基隆地院判決書指出，陳男113年2月5日上午8時20分許，駕駛小客車行經基隆市暖暖區台62線東向8.55公里處，因故自撞護欄而將肇事車輛停放右側車道，潘女駕駛小客車同向行駛至該地點撞上。

潘女提告主張，陳男當時未在肇事車輛後方100公尺以上位置設置車輛故障標誌，且天候下雨不佳，他又站在路邊揮手，最終導致她未能在安全距離內及時減速，不慎撞擊右側護欄及肇事車輛的車尾而受損，潘女求償汽車送修費用2萬6200元。

陳男則向法官表示，事故發生時他以人工揮手方式警示後方車輛，已盡注意義務，並無過失。原告行經時疏未注意車前狀況並減速應對，是事故發生的原因。

法官審理指出，汽車在行駛途中，因機件故障或其他緊急情況無法繼續行駛時，應滑離車道，在路肩上停車待援。滑離車道時，應先顯示方向燈逐漸減速駛進路肩，車身或所載貨物突出部分，須全部離開車道。待援期間除顯示危險警告燈外，並在故障車輛後方50至100公尺處設置車輛故障標誌警示。

法官說，汽車無法滑離車道時，除顯示危險警告燈外，應在故障車輛後方100公尺以上處設置車輛故障標誌，同時應即通知該管公路管理機關或警察機關協助處理。道路交通安全規則第112條第4項、高速公路及快速公路交通管制規則第15條第1項、第2項均有明定，這是為保護他人的法律。

法官指出，事故地點位台62線快速道路，途經車輛車速甚快，陳男未放置車輛故障標誌，是肇致事故發生的直接原因，有違反交通法規的過失，應負侵權行為損害賠償責任。但潘女遲至接近肇事車輛停放處約2組車道白虛線的距離時，仍未及時煞停或採取其他安全駕駛措施以避免事故發生，違反道路交通安全規則「駕駛人應注意車前狀況及兩車並行的間隔，並隨時採取必要的安全措施」。

法官判定陳男、潘女應各自負擔50％、50％的過失責任，因此減免陳男50％的賠償金額，加上折舊等因素考量，判陳男要賠潘女8510元。全案可上訴。

被撞還被判賠後車！快速道路停路側揮手警示未放置故障標誌。示意圖非現場，記者游明煌翻攝
被撞還被判賠後車！快速道路停路側揮手警示未放置故障標誌。示意圖非現場，記者游明煌翻攝

車道 標誌

延伸閱讀

台中輕熟女心輔師與差20歲已婚高中師搞不倫 二審判賠25萬確定

8旬翁國道匝道突迴轉 後車閃避不及撞上雙雙送醫

台南山坡地遭濫倒上千噸廢棄物 曳引車司機3人判賠1854萬清理費

偷拍4女教師胸、裙底私密處PO網 台南國立高中男生判賠100萬

相關新聞

涉為電玩場施壓市府 北市副議長葉林傳交保

台北市議會副議長葉林傳被控擔任議員期間向北市府施壓，透過修法讓限制級電子遊戲場取得執照，台北地檢署懷疑葉是幕後股東，前天...

法官開庭禁記者抄寫 法界譁然 批亂來、濫權

台中地方法院國民法庭昨審理殺人案，審判長唐中興禁止旁聽記者抄寫開庭內容，要求只能「聆聽」，理由為「請尊重」。這項訴訟指揮...

遭撞還被判賠後車！快速道路停路側揮手警示未放置故障標誌

民眾開車在國道、快速道路及一般道路發生故障、自撞停車時怎麼處理，萬一又被其他車輛撞上誰要負責任？陳男開車在台62線東向基...

獨／日勝生控憲訴法架空救濟權 大法官陳忠五：不容立院摧毀權力分立

日勝生活科技公司因民事訴訟敗訴，聲請釋憲，並指新修正的憲法訴訟法過度提高憲法法庭評議、裁判門檻限制，也未考量大法官實際出...

協助陸籍網紅假商務簽證來台還直播漢光演習 男遭收押禁見

屏東31歲謝姓男子涉嫌以電商公司名義，以假資料替大陸籍人士申辦商務簽證來台，卻未從事表定活動，其中一名還跑去直播漢光演習...

家暴男入獄關3個月…出獄1天又衝妻住處 違反保護令被收押

林姓男子因違反保護令被判刑3月，他昨天出獄後又跑到持有保護令的妻子住處要洗浴，妻子馬上報警，警方帶回偵訊，訊後依違反保護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。