涉為電玩場施壓市府 北市副議長葉林傳交保

台北市議會副議長葉林傳（中）涉犯圖利罪，昨凌晨移送台北地檢署複訊，昨交保。記者許正宏／攝影

台北市議會副議長葉林傳被控擔任議員期間向北市府施壓，透過修法讓限制級電子遊戲場取得執照，台北地檢署懷疑葉是幕後股東，前天搜索約談15人到案，昨天依圖利罪命葉500萬元交保、限制出境出海、配戴電子手環；台北市議員李傅中武證人訊後請回。

另外，欣欣電子遊戲場前負責人紀文奇8萬元交保、前職員高淑貞、邱祥鳴、黃郁權各5萬元交保，案由是賭博罪；擔任遊戲場股東的葉林傳大姨子蔡曉凡等人均請回。

葉林傳父親「牛財」葉明財6月辭世，預計8月7日舉行告別式，葉昨凌晨移送複訊時，臉上蓄滿鬍子，面對媒體詢問僅點頭示意說謝謝。據了解，葉林傳否認施壓修法，強調自己不是電玩老闆。

據調查，欣欣電子遊戲場2018取得執照後，負責人由林奕宏變更為紀文奇，之後更換多名負責人，但紀文奇供稱電玩老闆其實是葉明財，非葉林傳。

此次搜索是松山警分局巡官劉維中涉貪案延續，北檢去年搜索約談28人，劉維中被認定在中山分局任職期間，包庇轄內不法店家，交保50萬元，葉林傳辦公室主任張翰明、林晴紀訊後請回。

檢調扣押張翰明過濾對話紀錄，發現「欣欣電子遊戲場」修法、發照過程、負責人變更登記、消防安檢、報稅等事項，皆由張翰明一手操辦，長期與林啟標等人有密切聯繫，由於張翰明是葉林傳議會窗口，懷疑葉林傳藉由職權施壓市府，替自己量身訂做台北市電子遊戲場業設置管理自治條例，使違法電玩取得合法證照。