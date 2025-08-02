法官開庭禁記者抄寫 法界譁然 批亂來、濫權

台中地方法院國民法庭昨審理殺人案，審判長唐中興禁止旁聽記者抄寫開庭內容，要求只能「聆聽」，理由為「請尊重」。這項訴訟指揮令法界譁然，不少法官質疑過當且無理由。台中地院昨回應，訴訟關係人或旁聽人在不影響法庭秩序下抄筆記，宜予容許，將持續對法官宣導。

司法院表示，日前才發函要求各法院，指除非旁聽人士干擾訴訟程序或使用3C器材，否則不應禁止抄寫，審判長雖有「訴訟指揮權」，但各個法院應該有一致標準。

台中地院昨上午10時在第三法庭審理洪姓男子涉嫌殺人案，審判長唐中興訊問中途，突改問坐在庭內的記者身分，並表示「不要抄寫」，要求改「聆聽」，記者表明身分，並詢問公開審理案件，未使用錄音、錄影器材，沒有干擾秩序，不能抄寫理由為何？唐僅表示「請尊重。」

有法官批評「亂來」。法界人士驚訝「這名法官是從來沒有見過記者旁聽嗎？」另有法官說，公開審理旁聽席能否抄寫，重點在於「有無影響法庭秩序」，若未影響，基本上法官無權制止，法官言行代表國家司法公信力，訴訟指揮權不應濫行擴張。

為確保司法透明，除涉及國家安全、性侵、少年及家事案件外，法院原則上採公開審判，各法院常有學生參觀，媒體記者到庭旁聽，並以紙筆抄錄記重點，之後撰發新聞行之有年。

法院組織法也未限制手抄筆記，更沒要求只能「聆聽」。

國民黨立委吳宗憲認為，在公開審理法庭旁聽、抄寫，並未影響審理秩序，法官若無理由制止，有訴訟權過當疑慮，應說明制止抄錄的理由，或是做更細緻的訴訟指揮；近期推動法庭直播，就是要提升司法透明與公信力。