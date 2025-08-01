協助陸籍網紅假商務簽證來台還直播漢光演習 男遭收押禁見

屏東31歲謝姓男子涉嫌以電商公司名義，以假資料替大陸籍人士申辦商務簽證來台，卻未從事表定活動，其中一名還跑去直播漢光演習地點。檢調搜索後認為其涉犯台灣地區與大陸地區人民關係條例，嫌疑重大且有串供之虞，向法官聲請羈押禁見獲准。

檢方調查，謝男與大陸某公司負責人共謀，藉由不實資料協助多名陸籍人士申辦來台商務簽證，每人以人民幣5500至5800元不等費用給陸方公司，出具虛偽在職證明，並由謝男提供偽造的商務行程表、保證書、合約書及其所經營公司的財務報表等文件，供陸方遞送至內政部移民署進行簽證申請。

陸籍人士成功取得來台許可後，並未依申請內容從事表定商務活動。目前查出有3名陸籍人士以此方式非法入境，其中一名是網紅，入境期間竟然曾跑到漢光演習地點直播。屏東地檢署獲報後組成專案小組，7月31日至謝男住所等地搜索，查扣相關證物。

檢方認為，謝男行為已嚴重影響主管機關對入境審查的正確性，且有侵害我國國家安全的疑慮，訊後依涉犯刑法行使業務上登載不實文書罪，及違反台灣地區與大陸地區人民關係條例等罪嫌，犯嫌重大且有湮滅、偽造證據或勾串共犯之虞，今天向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准。