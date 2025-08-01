家暴男入獄關3個月…出獄1天又衝妻住處 違反保護令被收押
林姓男子因違反保護令被判刑3月，他昨天出獄後又跑到持有保護令的妻子住處要洗浴，妻子馬上報警，警方帶回偵訊，訊後依違反保護令 移送法辦，基隆地檢署依家庭暴力防治法，有反覆違反保護令之虞向法院聲請羈押，基隆地院今天裁准收押。林男出獄不到1天又被關押。
基隆地院指出，60多歲林男多次違反家庭暴力防治法，合併被判處有期徒刑3月，得易科罰金，但林繳不出9萬元入獄。林男昨天出獄後馬上跑到妻子住處要求拿衣服洗浴，妻子要求離開，林男無法進入又不離去，妻子報警處理。
基隆市警局表示，警方昨下午獲報到場處理，林男供稱因為出獄無處可去，也沒有其他住處，只是想回家拿衣服並水洗浴，不會有其他傷害妻子的行為，他不知不能回家。
警方昨晚將林男依違反家暴法移送基隆地檢署偵辦，檢方複訊後認為他有再犯之虞向法院聲請羈押。基隆地院表示，今天上午法院開羈押庭，認為林男有再違反家暴法之虞，裁准收押。
法官表示，被害人以不堪精神虐待為由，去年向法院聲請保護令獲准，法官禁止林男接觸、跟蹤、騷擾，並必須遠離妻子住處，不得藉故靠近，目前仍在保護令期限內。
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