法官禁止旁聽做筆記…台中地院未正面回應 僅稱「宜予容許」

台中地方法院國民法庭今上午審理殺人案，審判長唐中興禁止旁聽的記者「抄寫」開庭內容，要求只能「聆聽」，理由僅稱「請尊重」，這項訴訟指揮令法界譁然，不少法官質疑過當且無理由；台中地院今下午回應，並未明示究竟能否做筆記，僅稱不影響法庭秩序下「宜予容許。」

台中地院今上午審理洪姓男子涉嫌殺人案，法官唐中興訊問洪男到一半，突改問坐在庭內的記者，並表示請不要「抄寫」，請用聆聽的，記者表明身分也詢問公開審理，在庭內也未使用錄音、錄影的器材，沒有干擾秩序，不能抄寫的理由為何？唐僅表示「請尊重。」

法院組織法91條明定「法庭開庭時，應保持肅靜，不得有大聲交談、鼓掌、吸煙、飲食物品、自行攝影、錄音、錄影及其他妨害法庭秩序或不當行為」，並未限制手抄筆記，更沒要求民眾只能「聆聽」。

此外，司法院上個月才發文要求「法院開庭時，訴訟關係人或旁聽人於不影響法庭秩序之情況下記筆記，不應禁止。」

中院法官禁止記者旁聽做筆記，這項「訴訟指揮」在法界引起譁然，有法官直言，公開審理旁聽席能否抄寫，重點在於「有無影響法庭秩序」，若未影響基本上法官無權制止，不是法官一句「訴訟指揮」就能為所欲為，訴訟指揮權不應濫行擴張到這種程度，對於中院法官行為感到瞠目結舌。

台中地院今下午透過新聞稿回應，表示法庭開庭時，訴訟關係人或旁聽人於不影響法庭秩序情況下記筆記，宜予容許。

台中地院說，將持續對法官宣導有關訴訟指揮應予留意相關事項，以維持法庭秩序與莊嚴，並使訴訟程序順利，確保當事人受公平審判權利，及民眾對於法庭公開活動瞭解的需求。