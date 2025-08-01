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「台灣自治政府」四處寄假傳票 79歲翁自稱臨時總統遭羈押禁見

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

蔡姓老翁自稱「台灣自治政府」臨時總統，涉嫌長期對不特定人寄發偽造的假傳票、開庭通知等，台中地檢署5月才起訴蔡翁另幫寫訴狀違反律師法，這次再依偽造文書罪嫌將蔡男逮捕，訊後向法院聲押獲准。

台中地檢指出，檢察官陳立偉指揮調查局彰化縣調查站、彰化刑事警察大隊等，7月31日持搜索票赴彰化二水，搜索、拘提蔡翁（79歲）。

檢方指出，蔡翁自稱是台灣自治政府臨時總統，涉嫌長期對不特定人寄發偽造公文書案，包括假的法院開庭通知、傳票；據了解，甚至還有檢察官收到該團體寄發的假傳票，目的為何仍待釐清。

檢方以蔡男涉犯行使偽造公文書罪嫌疑重大，且有逃亡高度風險及勾串共犯之虞，有羈押被告並禁止其接見、 通信必要，訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

檢察官 偽造文書

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