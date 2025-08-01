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影／賴苡任希望傳「不詳志工」、緩起訴志工 共16人作證

聯合報／ 記者蕭雅娟王聖藜／台北即時報導

台北地院審理國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉罷免連署案，罷免民進黨立委吳思瑤的「藍罷團」召集人賴苡任今下午出庭，庭後他受訪指出，他希望傳喚那名「不詳志工」及15位緩起訴志工，共16人作證，但與公訴檢察官有強烈爭執，檢方稱「傳喚這些證人是荒謬的」。

檢方今年6月起訴指出，黃呂錦茹涉指示滿志剛找有意願的領銜人人選，姚富文、初文卿涉當晚指示北市黨部第四區黨部執行長陳奎勳，由陳轉知北市黨部中山區婦工會會長葉麗琴「動員志工」「有緊急任務請大家幫忙」隔日在黨部「抄寫名冊」，賴苡任在北市黨部涉指導在場不詳志工如何抄寫名冊，劉思吟、林叡協助按里分類造冊、裝箱，黃呂錦茹全程在場監督，以此方式志工們在今年2月6日、7日偽造吳沛憶罷免案2537份偽造比例96.2%、吳思瑤罷免案2674份偽造比例94.18%。

賴苡任被控涉偽造文書、個資法，今天出庭後他簡單說明兩項感觸。第一，賴苡任表示，黃呂主委可交保，相信很多國民黨的支持者覺得這個結果似乎來得稍微有點晚，但是只要能出來，「我覺得好過留在看守所」、「我也希望主委出來之後，一切以身體健康為優先」。

第二，賴苡任認為，今天開準備程序庭前面還算順利，但對於希望能傳喚的證人與公訴檢察官「有強烈爭執」，賴希望可以傳喚檢察官所指控他涉嫌指導的一位不詳的志工，「我希望可以傳喚這位不詳的志工作為證人」，「我也希望可以傳喚被緩起訴的15位志工，證明我沒有指導過他們」。

賴說，公訴檢察官回答是「傳喚這些證人是荒謬的」。他對著記者媒體說「我要提醒，對於被告不利，檢察官需要提出積極的證據」他希望能傳喚不詳志工和15位緩起訴志工，謝謝。

罷免民進黨立委吳思瑤的「藍罷團」召集人賴苡任被控偽造文書等罪，今出庭後直指希望傳喚16名志工作證，與公訴檢察官有強烈爭執。記者蕭雅娟／翻攝
罷免民進黨立委吳思瑤的「藍罷團」召集人賴苡任被控偽造文書等罪，今出庭後直指希望傳喚16名志工作證，與公訴檢察官有強烈爭執。記者蕭雅娟／翻攝

北市 罷免 檢察官

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