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民進黨前立委陳歐珀涉貪護航業者 偵查中裁定延長羈押禁見2月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

民進黨前立委陳歐珀涉收受不正利益護航業者，檢調今年月6搜索、查辦後，聲請羈押禁見陳獲准；陳偵查中押期到本月3日為止，檢方聲請延長羈押，法官本周一召開羈押庭，台北地院今裁准陳延長羈押禁見2月。

此外，陳歐珀曾與吸金案主嫌曾國緯掛勾，因案退出宜蘭區域立委選舉，民眾黨主席黃國昌關心吸金案進度，不時在立法院質詢，陳與曾國緯是否為共犯？檢方分案蒐證中。

檢廉調查，陳歐珀涉嫌從2016年到2020年間收受聯興國際不正利益，利用在立法院交通委員會的職權以提案修法、召開公聽會等方式，協助聯興國際爭取降低碼頭租金。

2018年1月德籍「梅爾斯」貨輪撞上聯興國際設置碼頭的「橋式起重機」等設備，陳歐珀於是推動修改「商港法」，將民營公司列入管理對象，以確保業者的臨岸設施遭損壞時可求償營業額損失，檢廉懷疑，陳提案修法涉及利益輸送。

台北地檢署今年6月搜索、約談陳歐珀共10人到案，複訊依貪汙不違背職務收賄、財產來源不明罪、洗錢罪嫌聲押陳歐珀，依法官其時的裁定，陳歐珀出入境頻繁，有相當理由認為他有逃亡之虞。

依今年6月份的裁定，陳歐珀犯罪嫌疑重大，他所犯的罪名嚴重危害社會秩序，權衡國家司法權有效行使等，如僅命陳具保或限制住居，不足以確保後續偵查、審判或執行進行，裁定羈押二月，並禁止接見、通信。

前立委陳歐珀裁定延長羈押禁見2月。圖／聯合報系資料照片
前立委陳歐珀裁定延長羈押禁見2月。圖／聯合報系資料照片

宜蘭 吸金 收賄 陳歐珀 民進黨 曾國緯

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