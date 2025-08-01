台中地院禁旁聽抄筆記…過去有人當庭用電腦、拍照 亂象叢生無人制止

台中地方法院今上午審理1起殺人案，屬於國民參審案件，承審法官唐中興禁止旁聽的記者「抄寫」開庭內容，理由僅有3個字「請尊重」，這項「訴訟指揮」在法界引起譁然質疑過當且無理由，然而中院過去開庭常見有旁聽人士直接違規在庭內拍照，亂象叢生，卻也未見制止。

台中地院今上午審理洪姓男子涉嫌殺人案，法官唐中興訊問洪男到一半，突改問坐在庭內的記者，並表示請不要「抄寫」，請用聆聽的，記者表明身分也詢問公開審理，在庭內也未使用錄音、錄影的器材，沒有干擾秩序，不能抄寫的理由為何？唐僅表示「請尊重。」對此，台中地院正了解中，尚未回應。

實際上，台中地院就「旁聽」規則管制相當鬆散，2023年因繫屬承審全台首件國民法官案，每當開庭期間台下旁停座位人潮滿滿，除了各家記者，還有學生、社會運動人士，以及關心司法的民眾都希望能到庭參與，見證台灣司法新制的里程。

當時開庭期間，旁聽席有媒體直接拿出電腦邊聽邊打，甚至直接朝法庭內拍照，還有人帶飲料進入嚴肅的法庭內邊聽邊喝，但均未見人制止。

後續中院其他幾件國民法官案開庭時，因公訴檢察官論告、求刑均會製作精美的PPT論述，也常常可見到坐在台下旁聽的學習人員，不顧法庭內禁止拍攝規定，直接朝庭內的投影布幕拍攝，同樣未見人制止。

另外，台中地院審理九州博弈案期間，在全案是公開審理、沒有隔離訊問下，承審的法官卻要求到場旁聽者「禁止進出」，途中有人聽到一半想離開，卻遭法警擋下說是法官的命令，法界也不解，公開審理卻禁止旁聽人自由進出的訴訟指揮依據為何？