快訊

人力在哪裡？颱風淹水國軍救災慢半拍 議員怒批：水退了才來擺拍

特別條例含「普發一萬」 賴清德總統公布這日前完成

聽新聞
0:00 / 0:00

台中地院禁旁聽抄筆記…過去有人當庭用電腦、拍照 亂象叢生無人制止

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地方法院今上午審理1起殺人案，屬於國民參審案件，承審法官唐中興禁止旁聽的記者「抄寫」開庭內容，理由僅有3個字「請尊重」，這項「訴訟指揮」在法界引起譁然質疑過當且無理由，然而中院過去開庭常見有旁聽人士直接違規在庭內拍照，亂象叢生，卻也未見制止。

台中地院今上午審理洪姓男子涉嫌殺人案，法官唐中興訊問洪男到一半，突改問坐在庭內的記者，並表示請不要「抄寫」，請用聆聽的，記者表明身分也詢問公開審理，在庭內也未使用錄音、錄影的器材，沒有干擾秩序，不能抄寫的理由為何？唐僅表示「請尊重。」對此，台中地院正了解中，尚未回應。

實際上，台中地院就「旁聽」規則管制相當鬆散，2023年因繫屬承審全台首件國民法官案，每當開庭期間台下旁停座位人潮滿滿，除了各家記者，還有學生、社會運動人士，以及關心司法的民眾都希望能到庭參與，見證台灣司法新制的里程。

當時開庭期間，旁聽席有媒體直接拿出電腦邊聽邊打，甚至直接朝法庭內拍照，還有人帶飲料進入嚴肅的法庭內邊聽邊喝，但均未見人制止。

後續中院其他幾件國民法官案開庭時，因公訴檢察官論告、求刑均會製作精美的PPT論述，也常常可見到坐在台下旁聽的學習人員，不顧法庭內禁止拍攝規定，直接朝庭內的投影布幕拍攝，同樣未見人制止。

另外，台中地院審理九州博弈案期間，在全案是公開審理、沒有隔離訊問下，承審的法官卻要求到場旁聽者「禁止進出」，途中有人聽到一半想離開，卻遭法警擋下說是法官的命令，法界也不解，公開審理卻禁止旁聽人自由進出的訴訟指揮依據為何？

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

司法 殺人案 台中市 國民法官

延伸閱讀

台中地院禁旁聽抄筆記 「這名法官」曾承審全台首件國民法官案

請尊重？台中地院「禁旁聽寫筆記」 法界質疑：訴訟指揮權濫行擴張

台中地院禁止旁聽記筆記 司法院驚訝 法官痛批「活在侏儸紀？」

台中地院審國民法庭案殺人案 禁記者「抄寫」理由只有3個字

相關新聞

幽靈當事人？「罷吳四騎士」賴苡任不認罪：要求檢傳喚「不詳之人」

台北地院審理國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人涉罷免連署不實案今開庭，黃呂等4名黨工認罪，藍罷團「罷吳四騎士」之一的賴苡任...

民進黨前立委陳歐珀涉貪護航業者 偵查中裁定延長羈押禁見2月

民進黨前立委陳歐珀涉收受不正利益護航業者，檢調今年月6搜索、查辦後，聲請羈押禁見陳獲准；陳偵查中押期到本月3日為止，檢方...

「台灣自治政府」四處寄假傳票 79歲翁自稱臨時總統遭羈押禁見

蔡姓老翁自稱「台灣自治政府」臨時總統，涉嫌長期對不特定人寄發偽造的假傳票、開庭通知等，台中地檢署5月才起訴蔡翁另幫寫訴狀...

影／賴苡任希望傳「不詳志工」、緩起訴志工 共16人作證

台北地院審理國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉罷免連署案，罷免民進黨立委吳思瑤的「藍罷團」召集人賴苡任今下午出庭，庭後他受訪...

台中地院禁旁聽抄筆記…過去有人當庭用電腦、拍照 亂象叢生無人制止

台中地方法院今上午審理1起殺人案，屬於國民參審案件，承審法官唐中興禁止旁聽的記者「抄寫」開庭內容，理由僅有3個字「請尊重...

立委陳超明涉SOGO收賄案稱「有出國交流必要」 高院不放心仍限制出境

立法委員陳超明、國會辦公室主任梁文一5年前捲入收賄案，兩人被限制出境、出海，因8月3日期滿，台灣高等法院7月24日開訊問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。