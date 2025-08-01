台中地院禁旁聽抄筆記 「這名法官」曾承審全台首件國民法官案

台中地方法院今上午審理國民法官案，法官唐中興禁止旁聽的記者「抄寫」開庭內容，對此台中地院尚在了解中；法界質疑唐訴訟指揮權過當，更疑問他從沒有見過記者旁聽嗎？實際上，唐曾承審全台首件國民法官案，審判經驗豐富，但對於禁止抄寫理由，當庭僅稱「請尊重。」

唐中興是司法官訓練所第40期結業，2023年1月國民法官法上路後，台中地院繫屬全台第一件國民法官案，檢方起訴男子黃紹綸殺害謝姓男子，當時就是唐中興中籤負責承審。

一審開庭時期間，公訴檢察官曾揭示被告的辯護人收費開課教學成為國民法官一事，引起辯護人要求制止，檢、辯火花四射，吵得不可開教，唐中興當時就嚴厲制止雙方，並說「這裡是我的法庭，不是菜市場，更不應該像小孩子一樣吵架。」

由於該案後續開庭時，檢、辯激烈爭執，光是準備程序就開了7次以上，審理進1年才審結，唐中興組成的合議庭最後判處黃男無期徒刑，上訴至三審駁回確定。

由於台中地院並未設置國民法官專庭，而是由刑二至刑八庭長擔任受命法官，各自有3件額度採抽籤分案，若有第22件則改由各庭次資深的法官擔任受命。

唐中興除承審全台首件國民法官案，後續也陸續審理多件國審案，在新制上審判、指揮的經驗，可謂是相當豐富。

此外，唐2024年承審邱姓男子推母釀死案時，因邱男具狀聲請不行國民參審程序，要求改依一般程序審理，邱的姊姊持反對意見，表示希望仍維持國民參審，當庭淚訴「媽媽不是死了就算了，希望有人幫她講話。」

唐中興當時說明，無論家屬內部是否有共識、最終以何種形式審理，法院都會給予公正判決，他也希望家屬不要因程序上意見分歧再次面臨矛盾，且已面臨母親死亡的重大創傷，家屬內心煎熬，彼此就算意見不同也應相互尊重，共同度過這關。

唐當時還說，未來審理如公開法庭上，家屬會覺得名譽上有所影響「為避免受到記者或其他騷擾」，他在訴訟指揮權上可以處理。