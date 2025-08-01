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黃呂錦茹涉偽造案1千萬交保 北院：被告坦承全部罪嫌

中央社／ 台北1日電

台北地方法院審理罷免提議書涉偽造案，今天裁定黃呂錦茹1000萬元交保，並實施電子監控。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
台北地方法院審理罷免提議書涉偽造案，今天裁定黃呂錦茹1000萬元交保，並實施電子監控。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

台北地方法院審理罷免提議書涉偽造案，今天裁定黃呂錦茹1000萬元交保，並實施電子監控，初文卿、姚富文各200萬元交保，均限制出境、出海、住居。北院指出，被告坦承全部罪嫌，無羈押必要。

黃呂錦茹等人涉嫌於今年2月間指示志工偽造民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免案的提議人名冊。台北地檢署6月16日依違反個資法、偽造文書等罪起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、吳思瑤罷免案召集人賴苡任、第四區黨部執行長陳奎勳等5人。

北檢偵查期間，聲請羈押禁見黃呂錦茹、初文卿、姚富文獲准，全案起訴後移由台北地方法院審理。北院認定黃呂錦茹等3人有勾串、滅證之虞，仍裁定羈押禁見。

北院今天首度召開準備程序庭，上午提訊在押的黃呂錦茹、初文卿、姚富文，3人均認罪，並聲請具保停止羈押；合議庭下午傳喚賴苡任、陳奎勳到庭。

北院合議庭評議後指出，黃呂錦茹、初文卿、姚富文等被告於準備程序中坦承全部罪嫌，參酌卷證資料，原羈押原因仍然存在，但考量目前審理進度、各被告均自白供述全部犯行且已無任何證據聲請調查各節，認得以具保等方式替代羈押，已無繼續羈押被告的必要。

北院審酌被告的犯罪情狀、家庭狀況及資力，檢察官對是否繼續羈押或為替代羈押的強制處分意見等一切情狀，裁定黃呂錦茹新台幣1000萬元交保，並配戴電子監控設備；初文卿、姚富文各299萬元交保，3人均限制住居、限制出境、出海8個月。

罷免 國民黨 黃呂錦茹 偽造文書

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