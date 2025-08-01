請尊重？台中地院「禁旁聽寫筆記」 法界質疑：訴訟指揮權濫行擴張

台中地方法院今上午審理1起殺人案，屬於國民參審案件，承審法官唐中興禁止旁聽的記者「抄寫」開庭內容，理由僅有3個字「請尊重」；該項「訴訟指揮」在法界引起譁然，不少法官不解在未影響法庭秩序下，不能抄寫理由為何？對此，台中地院正了解中，尚未回應。

台中地院今上午10點在第三法庭審理洪姓男子涉嫌殺人案，法官唐中興訊問洪男到一半，突改問坐在庭內的記者，並表示請不要「抄寫」，請用聆聽的，記者表明身分也詢問公開審理，在庭內也未使用錄音、錄影的器材，沒有干擾秩序，不能抄寫的理由為何？唐僅表示「請尊重。」

國民黨立委吳宗憲認為，在公開審理法庭旁聽、抄寫，並無影響審理秩序，法官若無理由制止可能有訴訟權過當疑慮，應說明制止抄錄的理由，或是做更細緻的訴訟指揮。

吳宗憲說，公開審理案件本應公開透明，近期推動法庭直播，就是要落實這項目的，同時提升司法透明與公信力，且本件為國民法官案，更具有公益性及公開性。

吳宗憲也坦言，法官在法庭上有訴訟指揮權，有關指揮權的內容並沒有規範的那麼細，往往取決的法官個人。

有其他法官認為，公開法庭內本來就會有人抄寫，除了記者外，更多是的當事人的親友，或是兩造辯護律師事務所的助理等等，對於開庭內容抄寫、紀錄，用於口頭日後轉達或告知其他無法到場旁聽者。

該名法官說，公開審理旁聽席能否抄寫，重點在於「有無影響法庭秩序」，若未影響基本上法官無權制止，且法官一言一行都代表國家司法公信力，不是一句「訴訟指揮」就能為所欲為，訴訟指揮權也不應濫行擴張到這種程度，對於台中地院一事感到瞠目結舌。

另有法官直言，台中地院今審理殺人案，屬於國民參審案，當初司法院在推動國民參審斥資數億元廣為宣傳，從全台各地模擬法庭、首件國審案，也數度開記者會宣傳，要讓社會知道國民加入法庭的意義，國審案開庭時民眾更有知的權利，法官卻禁止旁聽，完全悖離其宗旨。