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台中地院禁止旁聽記筆記 司法院驚訝 法官痛批「活在侏儸紀？」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台中地方法院國民法官庭今審理殺人案，開庭到一半，審判長唐中興竟禁止旁聽的記者「抄寫」，僅能聆聽，理由是「請尊重」。司法院表示，日前才發函要求各法院，指除非旁聽人士干擾訴訟程序或是使用3C器材，否則不應禁止抄寫，審判長雖有「訴訟指揮權」，但各個法院應該有一致標準。

立法院6月27日三讀修正通過法院組織法部分條文，明定法庭直播規定，法律審採「原則公開、例外不公開」，事實審採「原則不公開、例外公開」，涉及重大公共利益或社會矚目案件，得依當事人聲請或依職權裁定以適當方式公開播送，司法院司法行政廳對此正研議相關子法與預算。

為確保司法透明，除涉及國家安全、性侵、少年及家事案件外，原則上皆採公開審判原則，各法院常有學生參觀法庭運作，促進法治教育，媒體記者到庭旁聽，並以紙筆抄錄記重點，之後撰發新聞更是行之有年。台中地院行政庭長雖表示將「轉達司法院函」讓唐中興知道，但法界人士驚訝「這名法官是從來沒有見過記者旁聽嗎？」

有法官表示，從沒禁止旁聽的人做筆記，只要不要錄音就好；更有法官聞言大罵「亂來！咱們有的法官還活在侏羅紀時代？」

法院組織法91條明定「法庭開庭時，應保持肅靜，不得有大聲交談、鼓掌、吸煙、飲食物品、自行攝影、錄音、錄影及其他妨害法庭秩序或不當行為。」並未限制手抄筆記，更沒要求民眾只能「聆聽」。

司法院在上個月才剛發文要求「法院開庭時，訴訟關係人或旁聽人於不影響法庭秩序之情況下記筆記，不應禁止（司法院2011年10月14日院台廳司一字第1000025703號函參照）。爰請於合理範圍內許可案件協助人員以手寫筆記或筆記型電腦記錄（如以手寫或筆記型電腦記錄訴訟重點）法庭活動。」台中地院是否根本沒將司法院的函告知所有法官，也引質疑，尤其2011年10月14日院台廳司一字第1000025703號函至今已過14年，卻有人置若罔聞。

2015年時，澎湖地院發生禁止旁聽人筆記的事件，即有民眾質疑司法講究法官審判獨立，但「絕不容法官審判獨裁」，為了防制法官變成獨裁，法律才規定審判公開，容許民眾旁聽，「記者要是不會記，成什麼？法官要不懂法，或者沒了法，那又成了什麼？」

司法院7月才要求「法院開庭時，訴訟關係人或旁聽人於不影響法庭秩序之情況下記筆記，不應禁止」。圖／聯合報系資料照
司法院7月才要求「法院開庭時，訴訟關係人或旁聽人於不影響法庭秩序之情況下記筆記，不應禁止」。圖／聯合報系資料照

聆聽 司法院 殺人案

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