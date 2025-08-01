在賴清德的粉專指女藍委是「臭G排」 法官判他拘役：沒查證

鄭姓男子2024年總統大選前在「賴清德總統蕭美琴副總統後援會」等粉絲專頁貼文指，國民黨立委翁曉玲是「臭G排」等，台北地檢署指控鄭犯加重誹謗罪，台北地院審理，判鄭拘役30日，得易科罰金。可上訴。

檢察官指出，鄭姓男子2024年12月23在於未進行任何查證之下，即在「賴清德總統蕭美琴副總統後援會」、「台灣正義聯盟！王定宇委員粉絲團」粉絲專頁等網頁張貼文字，意圖貶損翁曉玲的名聲。

鄭張貼的文字包括「驚世立委翁曉玲是介入別人婚姻的小三 」、 「就讀中興大學期間和已婚老師搞師生戀」、「強迫已婚的陳春生教授和元配離婚娶牠」。

另有「…翁曉玲當了20年副教授沒看過牠法學著作，當然無法升級教授，就是陳春生當了立法院長也救不了妳~妳還踹什麼啊〜臭G排」，翁提告。

法院審理，鄭坦承犯行，法官認為鄭犯公然侮辱罪、加重誹謗罪，依法從一重加重誹謗罪處斷。