高雄7分局長今布達交接 7高階警官升遷、異動

高雄市警局今天上午舉行卸、新任分局長聯合布達交接典禮，由副市長林欽榮主持，警察局長林炎田擔任監交人，7名分局長中5人為高雄市內調，另2人為交流缺，分別為警政署教育組科長江慶斌調任六龜分局長及台中市刑大大隊長李明道調林園分局長；另有7名高階警官升遷、異動。

高雄市警察局今天上午舉行「卸、新任分局長聯合布達交接典禮」，此次共有岡山、三民二、林園、三民一、旗山、湖內、六龜等7個分局首長交接；調任湖內分局長的六龜警分局前分局長蘇茂智和現任分局長江慶斌坐鎮南橫豪雨救災任務，今天未出席。

高市警局內部服務地區調整部分，三民二分局長許健基調陞警政署警監督察，遺缺由原三民一分局長吳信宏接任；三民一分局長由原旗山分局長何正光接任；旗山分局長由原市警局訓練科長王永吉接任；岡山分局長張偉中調陞市警局警政監，由原湖內分局長王春生接任；湖內分局長由原六龜分局長蘇茂智接任。

此外，兩名分局長交流缺，警政署教育組科長江慶斌調任六龜分局長，台中市警局刑大隊長李明道調任林園分局分局長。

另有7名高階警官異動，分別為市警局督察長蔡文峰接任副局長，市警局主任秘書梁東山接任督察長，屏東縣警局局長戴台捷調任市警局主任秘書，台南市警局警政監調回高雄警政監的洪振順，屏縣警局副局長林宏輝調任市警局警政監，以及岡山分局長張偉中、後勤科長黃能清均陞任市警局警政監。

副市長林欽榮致詞時指出，根據「遠見雜誌」2025年施政滿意度調查，高雄不只再度蟬聯5星評價，警政治安滿意度也連續2年排名六都第2，創下近8年來的最佳成績。此外，警政署最新發布114年上半年治安民調，高雄治安滿意度為81.45%， 不只超越去年，更創下新高。

林欽榮表示，高雄市在攸關市民生命財產安全的暴力犯罪、重大刑案，發生數是23年來最低且迅速破案；特別是打詐方面，今年上半年就查獲超過200個集團、1300名犯嫌，為市民守住超過8億4千萬元。