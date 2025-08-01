金門牙醫診所雇用密醫案 衛生局依法開罰強調零容忍

針對金門地區某牙醫診所雇用「密醫」非法從事醫療業務並詐領健保費一案，金門縣衛生局昨日表示，該診所容留未取得合法醫師資格人員執行牙醫診療行為，已明顯違反醫療法第57條第二項，衛生局依法對該診所處以5萬元以上、50萬元以下罰鍰。

據了解，這家位於金城的牙醫診所，劉姓院長在2年前才來金門插旗，當時號稱引進金門首見的全口腔3D電腦斷層掃瞄診斷系統，造價約200多萬，希望將最新的牙科治療技術引進金門，造福當地鄉親，沒想到如今卻爆出雇用密醫與詐領健保案，讓人不勝唏噓。

本案由福建省調查處提供情資，金門地檢署經過半年的偵辦，發現該診所自112年8月至113年12月間，涉嫌雇用6名未具牙醫師資格的密醫看診，並以合法醫師名義向健保署申報醫療費用，涉案人數多達12人，受害病患有1898人，詐得金額近950萬元。案件震驚地方，也引發衛生主管機關高度關注。

金門縣衛生局指出，雖然該診所已於今年6月27日完成變更負責人，但依醫療法第115條規定，相關違規責任仍將追究原負責人，依法開罰並進行後續處分。

此外，對於診所內負責人或相關醫師如涉及容留違反醫師法第28條規定的無照人員執行醫療行為，衛生局表示，將依醫師法第28-4條裁處，處以10萬元以上、50萬元以下罰鍰，並得視情節輕重，併處限制執業範圍、停業一個月至一年不等，甚至可能廢止其執業執照。

衛生局說，若情節重大，亦不排除依法廢止其醫師證書，嚴懲違法情事，展現對違法醫療「零容忍」的決心。

衛生局強調，合法醫療資源關乎民眾健康與醫療安全，絕不容許無照人士涉足診療工作。未來也將持續加強對轄內醫療機構的稽查與監督，防範類似事件再發生。