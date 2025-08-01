台中地院審國民法庭案殺人案 禁記者「抄寫」理由只有3個字

台中地方法院今審理國民法官案件，洪姓男子和大19歲李姓女友分手後，李為向洪討要交往給的10萬元、黃金，找來鄭姓、高姓上門替她討債，衝突過程洪持刀揮舞刺死高，涉嫌殺人；今上午開庭時，法官禁止旁聽席的記者抄寫，理由為「請尊重。」

檢方起訴指出，洪男（32歲）和李女（51歲）曾交往2年多，直到2024年9月中秋節前後分手，李女認為洪男應該要還她之前送的10多萬元及金飾，就透過網友找到鄭姓男子負責出面討債。

鄭男去年9月23日再聯絡高姓友人陪同，當天一早6點多抵達洪男位於霧峰區，2人到場就起肢體衝突，洪男激動下從櫃子中抽出1把20幾公分的料理刀，直接朝鄭、高的身體揮砍、刺擊，2人都中刀鮮血淋漓，高傷重不治，鄭撿回一命，檢方偵結依殺人、殺人未遂起訴洪男。

台中地院第三法庭今上午開準備程序庭審理洪男涉嫌殺人案，審判長唐中興訊問洪男是否認罪，對起訴事實有何意見。

洪表示，討債的高姓、鄭姓男子2人他完全不認識，對方一進門就攻擊他頭，命他交出黃金，自己一再求饒說「拜託不要打我」，但2人仍不放過還恐嚇要他交出50萬元，他不想引發衝突只想逃，但住在5樓往下跳會喪命，直言「真的很怕被打死」，實在迫於無奈。