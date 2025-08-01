罷團公告指「賴士葆就是漢奸走狗賣國賊」 公然侮辱獲不起訴

立委賴士葆日前因罷團「文山退葆」臉書粉專公告提及「賴士葆就是漢奸走狗賣國賊」提告林姓男子涉公然侮辱罪。台北地檢署以「最嚴格的審查標準」認為，這句話占比低，非反覆、持續出現的恣意謾罵，為表達一時情緒的政治訴求，給予林男不起訴處分。

不起訴書指出，53歲林姓男子今年1月28日凌晨3時許，在臉書「文山退葆-台北市文山南中正罷免團隊」粉絲專頁關於罷免的理由公告中提及「賴士葆就是漢奸走狗賣國賊」遭賴士葆提告公然侮辱罪嫌。

檢方認為，罷團粉專表達罷免訴求呼籲選民投票，自不免有尖銳言詞批判，該長篇貼文逐條臚列呼籲罷免的理由，最後第5點理由提到「賴士葆就是漢奸走狗賣國賊」，觀其表意脈絡，這句話內容占比低，非反覆、持續出現的恣意謾罵，林男僅是表達政治訴求，一時情緒不滿才有此評論言詞。