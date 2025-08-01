謾罵、罰跪、襪塞嘴...還恐嚇講出去就死定 南英商工女籃教練判5月

南英商工籃球隊教練劉秀媓被控對未成年女籃球員不當體罰，除了罰跪、罰站不准入睡，還把自己的襪子塞入嘴裡，恫嚇女隊員「給我塞好，吐出來就死定了」。劉女否認體罰外，辯對女隊員處罰均是基於教育立場，不為法官所接受，認劉女成年人對少年犯強制罪處5月，可易科罰金。

人本教育基金會去年底與民進黨立委陳培瑜、張雅琳揭露南英商工籃球隊的體育暴力案，立委要求中央及地方政府嚴肅面對，並提修法公布不適任教練姓名，才能保護孩子免於受到侵害。

檢方起訴，劉秀媓擔任南英商工籃球隊教練，於2022年9月起至2023年2月間，在指導該校籃球隊一少年隊員期間，在教練宿舍、球場等處，向她恫稱：不准將球隊發生處罰隊員或罵隊員的事講出去，如果講出去，就死定了，不會放過她等語共10次。

另球員宿舍、教練宿舍等處，對她恫稱：晚上不准睡，敢睡就死定了等語，並令她罰跪共8次。在球員宿舍，向她恫稱：晚上不准睡，敢睡就死定了等語，並令她罰站共3次。

劉女在教練宿舍，命女隊員將自己襪子塞入口中共3次，又在教練宿舍，將自己襪子塞入其口中，恫稱：給我塞好，吐出來就死定了等語共4次。且在球員宿舍，向她恫稱：聽不懂人話，要耳朵幹嘛，叫你快一點，你停下來是在找死嗎等語，並將隊員襪子塞入其口中1次。

劉女否認曾對女隊員為不法行為，辯稱：「死定了」等語是其口頭禪，無恐嚇之意，忘記說過幾次，但沒有說不會放過女隊員的話。她說，雖曾說不准女隊員睡覺等語，但女隊員還是睡覺。她說，沒有讓女隊員罰跪超過2次，至於罰站次數也沒有3次這麼多。

她指出，沒有將她的襪子塞入女隊員嘴巴，只有於2023年2月間因女隊員說謊，才叫女隊員將自己襪子塞入自己的嘴巴，且有得到女隊員父親同意。她說，對女隊員的處罰均是基於教育立場。

台南地院合議庭傳喚女隊員的父親作證，他說，是透過妻子告知，才知道女兒於2023年2月間在校發生被塞襪子的事，後來也跟教練溝通盡量不要用塞襪子的方式來處罰女兒。