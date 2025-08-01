保護令有用嗎？熱門關鍵字揭制度漏洞與擔憂

保護令真的能保護人嗎？台北市的信義區命案讓這個問題再次浮上檯面。一名女子在社群貼文透露保護令已生效，不到9小時便在停車場遭前男友攻擊身亡。保護令來不及發揮作用的情況，並不是第一次發生。近一年內，台灣已有多起申請保護令後仍遭遇攻擊的案件，讓人質疑這項制度在高風險關係中是否足夠有效。《網路溫度計DailyView》採訪兩位執業律師，從法律制度與實務經驗切入，盤點問題出在哪裡、制度還能怎麼做，並提供當事人在危機中可行的因應建議。

7/30信義區命案事件

27歲谷姓女子今年5月向警方報案並申請家暴保護令，法院於7月27日核發命令，禁止劉姓前男友騷擾或接近她。7月30日傍晚，她在Threads貼文透露保護令已正式生效，未料當晚便在台北市信義區一處地下停車場遭對方埋伏攻擊，送醫後仍宣告不治。從貼文到案發不到9小時，保護令形同失效，讓外界對制度的實際防護力提出嚴肅質疑。

7月「申請保護令卻仍發生憾事」案件整理

從近期幾起個案中可以看出，保護令即使已生效，仍可能無法即時防堵暴力發生。以下是近期引起關注的案例整理：

＃7/7 土城命案事件

新北市土城區發生一起保護令執行中的命案。一名女子於申請保護令後，法院召開家暴開庭程序。未料開庭結束不久，她與妹妹在街頭遭丈夫埋伏攻擊，兩人皆因傷重身亡。加害人謝姓男子先前已有多次違反保護令紀錄，案發當場被警方逮捕，檢方聲請羈押後獲法院裁准。

＃7/24 台中豐原火車站砍人事件

下班尖峰時間發生一對母女遭前男攻擊事件。被害女子曾申請保護令，但加害人仍違令闖入公共場域持刀行兇，造成母女受傷。警方依違反保護令等罪嫌將其逮捕並聲請羈押。此案成為另一明顯案例，表明即使命令已出，加害人在公共地點仍可能無視法律紅線繼續暴力行為。

「催命符」成關鍵字？網路質疑保護令形同虛設

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察近一年（2024/7/31～2025/7/30），網路聲量60,842筆，對於「保護令」的討論升溫，熱門關鍵字集中「保護不了、廢紙、催命符、沒有用」等討論，反映出民眾對制度實效的高度質疑與不信任。關聯詞中也出現「家暴、加害人」等情境描述，顯示輿論焦點不僅關注法律制度本身，也連動對司法判決、執行力與警方反應速度的討論。

在土城命案中，有網友留言「無保請回，申請保護令一樣被殺…這制度問題太大了！」對信義區案件也有網友直言「保護令對不守法的人起不了作用，無辜的生命一個個逝去。」熱門關鍵字顯示出社會對保護令能否即時發揮作用，存在高度關注與疑慮。

保護令制度如何運作？

保護令是目前法律中針對家庭暴力、跟蹤騷擾等風險關係的緊急保護機制。申請人需要向法院提出證據，證明自己曾遭遇暴力，且仍有可能再度遭受威脅。法院一旦核發保護令，會明確限制加害人不得靠近的地點，例如住家、公司、健身房等，一旦違反，警方可依法逮捕並移送法辦。

云澤法律事務所趙澤維律師指出，保護令的重點在於畫下法律的紅線，是制度給加害人的一個警告與界限。對於願意守法的加害人而言，它具有威嚇與約束效果；但對已經失去理智或不在乎後果的人來說，這條紅線可能毫無作用。

申請了保護令 為何還是出事？

社會大眾普遍期待，保護令能在第一時間阻擋加害人靠近，避免傷害發生。但實際上，它的功能更偏向「法律威嚇」與「事後追責」，而非即時防衛。對此，邑元聯合法律事務所王奕淵律師指出，保護令說穿了只是一紙命令，並不能從物理上阻止施暴者接近，正如法律雖禁止殺人，卻無法阻止有人下手行兇。

在預謀性強、執意報復的情境下，這樣的命令常常形同虛設。當制度尚未來得及介入、警方尚未抵達時，受害者早已面對危機。這也是為什麼社會事件中，不乏「已申請保護令，仍遭攻擊」的案例。

現行制度要如何修法？律師這樣看

王奕淵律師認為，制度面可以思考修法，加重違反保護令的刑責，也應賦予法院更積極的處置工具，例如預防性隔離或強制訪視，但在實務推動上勢必會遇到執行難度。

他也提醒，除了制度強化，真正能避免危險的往往是自保的選擇。許多人在遭遇恐怖情人時，會陷入一種內心糾結：「明明自己沒錯，為什麼要躲？」但如果繼續留在對方熟悉的生活圈，只是讓自己更容易成為目標；與其爭一口氣，更該優先守住自己的安全。

在實際操作上，除了制度與修法配套的強化，趙澤維律師也提出一系列具體的安全建議。他提醒，如果對方具有高度掌控欲、暴力傾向或持續騷擾行為，被害人除了尋求法律保護外，應積極規劃個人風險控管，例如更換門號、暫時關閉社群帳號、停止使用共用雲端相簿（避免位置曝光）、搬離住處、不走固定通勤路線，甚至在必要時暫停工作，徹底斷開行蹤可預測性。這些做法雖然成本不低，但在極端情況下，往往是守住安全最關鍵的一步。

保護令不是句點 是求救的逗號

保護令不是全然無效，但要真正發揮保護作用，仍有賴制度配套與執行力的同步提升。除了法律強化，社會支持系統也不容忽視。看見身邊人的求助訊號、理解恐怖情人關係中常見的操控與脅迫模式，往往能為當事人爭取更早的安全出口。

若你想進一步了解恐怖情人的特徵與應對方式，也可參考延伸閱讀：「他的愛是在控制你？恐怖情人5大警訊＋自救方法一次看」

制度如何改革、資源如何跟上，值得我們持續關注，因為真正的保護，不能只停留在法律文件上。

【網路溫度計DailyView提醒您】

保護被害人隱私，避免二度傷害

◎家暴保護專線：113

◎113線上諮詢

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年07月31日至2025年07月30日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『保護令』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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