搜索台蠟驚見長官及高官名列宴客記事本 調查官通風報信判6月

調查局桃園市調查處林姓組長於2022年間，支援嘉檢搜索台蠟公司違反證券交易法案件時，在查扣前董座林哲印的宴客記事本內，驚見時任處長及其他高官名字，返處後回報，涉犯公務員洩漏國防以外秘密罪，桃園地院審結，依法將林判6月徒刑得易科，可上訴。

犯罪事實指出，林某擔任桃園市調查處機動站犯罪防制科組長時，於2022年10月5日奉命帶隊支援嘉義縣調查站搜索台灣蠟品公司，於搜索過程中，在查扣時任董事長林哲印持有的3本記事本中，發現內容記錄包括有時任調查局副局長黃義村、桃園市調查處長廖榮旭、新北市調處副處長李文義等多位高官與其餐敘與球敘次數。

林某得知記事本內容後，竟於搜索結束收隊返回桃園市調查處後，先向直屬犯防科李科長報告，再由科長陪同向處長廖榮旭報告記事本內容，記載了副局長、處長的姓名及相關內容，涉嫌將應秘密扣案物內容洩漏給廖處長知道，遭桃園地檢署認為已違反偵查不公開原則，並依洩密罪起訴。

審理時，雖然林某否認將台蠟前董座的宴客記事本內容，洩漏給時任桃園市調處長廖榮旭和機動站犯罪防制科李科長，但法官比對了多位證人的證詞，以及林某自己先前在接受調查時說過的話，發現犯案事證很清楚，足以證明他確實有罪。