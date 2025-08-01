快訊

準「白鹿颱風」上午8時生成！曝最新路徑 恐引進更強的西南氣流

台灣關稅20％！台股早盤下跌逾220點 台積電開低15元

新莊箱屍命案／凶嫌推車賣餐食曾被人抱怨像「餿水粥」 死者疑其父

聽新聞
0:00 / 0:00

搜索台蠟驚見長官及高官名列宴客記事本 調查官通風報信判6月

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

調查局桃園市調查處林姓組長於2022年間，支援嘉檢搜索台蠟公司違反證券交易法案件時，在查扣前董座林哲印的宴客記事本內，驚見時任處長及其他高官名字，返處後回報，涉犯公務員洩漏國防以外秘密罪，桃園地院審結，依法將林判6月徒刑得易科，可上訴。

犯罪事實指出，林某擔任桃園市調查處機動站犯罪防制科組長時，於2022年10月5日奉命帶隊支援嘉義縣調查站搜索台灣蠟品公司，於搜索過程中，在查扣時任董事長林哲印持有的3本記事本中，發現內容記錄包括有時任調查局副局長黃義村、桃園市調查處長廖榮旭、新北市調處副處長李文義等多位高官與其餐敘與球敘次數。

林某得知記事本內容後，竟於搜索結束收隊返回桃園市調查處後，先向直屬犯防科李科長報告，再由科長陪同向處長廖榮旭報告記事本內容，記載了副局長、處長的姓名及相關內容，涉嫌將應秘密扣案物內容洩漏給廖處長知道，遭桃園地檢署認為已違反偵查不公開原則，並依洩密罪起訴。

審理時，雖然林某否認將台蠟前董座的宴客記事本內容，洩漏給時任桃園市調處長廖榮旭和機動站犯罪防制科李科長，但法官比對了多位證人的證詞，以及林某自己先前在接受調查時說過的話，發現犯案事證很清楚，足以證明他確實有罪。

法官審酌，他身為調查官，理應嚴格保守偵查秘密，卻利用職務上的機會和權限犯下本案犯行，這不但妨礙偵查程序的順利進行與真相的揭露，也損害人民對國家的信任。此外，林某犯後否認犯行，態度不佳，法院綜合考量他的學識程度、家庭經濟狀況等各方面因素，依據主文判處徒刑6月，並諭知易科罰金。

調查局桃園市調查處林姓組長於2022年間，支援嘉檢搜索台蠟公司違反證交法案時，在查扣前董座的宴客筆記本，驚見處長竟是座上賓，返處後回報觸犯公務員洩漏國防以外秘密罪，桃園地院審結，將林判6月得易科，可上訴。記者陳恩惠／攝影
調查局桃園市調查處林姓組長於2022年間，支援嘉檢搜索台蠟公司違反證交法案時，在查扣前董座的宴客筆記本，驚見處長竟是座上賓，返處後回報觸犯公務員洩漏國防以外秘密罪，桃園地院審結，將林判6月得易科，可上訴。記者陳恩惠／攝影

查處 調查局 桃園地檢署

延伸閱讀

桃園大園物流倉儲深夜大火 烈焰照黑夜竄濃煙消防搶救

加強高風險場所管理 桃消邀業者強化火警即時通報機制

家暴傷害案遭檢方拒易科罰金 頭份市代會副主席入監執行恐將解職

男遭黑吃黑暴力討債 銀行前搶劫嘉檢起訴

相關新聞

影／涉施壓市府修法取電玩執照 台北市副議長葉林傳500萬交保

台北市議會副議長葉林傳被控擔任議員期間，向北市府商業處施壓，透過修法開後門，讓限制級的電子遊戲場取得執照，葉林傳疑為幕後...

謾罵、罰跪、襪塞嘴...還恐嚇講出去就死定 南英商工女籃教練判5月

南英商工籃球隊教練劉秀媓被控對未成年女籃球員不當體罰，除了罰跪、罰站不准入睡，還把自己的襪子塞入嘴裡，恫嚇女隊員「給我塞...

保護令有用嗎？熱門關鍵字揭制度漏洞與擔憂

懶人包｜近一個月內多起命案發生於保護令核發後，顯示制度仍有難以防範的風險空窗。《網路溫度計》整理案件脈絡、專家建議與可行應變措施，一次看懂問題在哪。

搜索台蠟驚見長官及高官名列宴客記事本 調查官通風報信判6月

調查局桃園市調查處林姓組長於2022年間，支援嘉檢搜索台蠟公司違反證券交易法案件時，在查扣前董座林哲印的宴客記事本內，驚...

疑施壓市府修法拿電玩執照 北市副議長葉林傳移送北檢

台北市議會副議長葉林傳被控擔任議員期間，向北市府商業處施壓，透過修法開後門，讓限制級的電子遊戲場取得執照，葉林傳疑為幕後...

葉林傳涉施壓修法電玩執照 檢調約談市議員李傅中武

台北市議會副議長葉林傳被控擔任議員期間，向北市府商業處施壓，透過修法開後門，讓限制級的電子遊戲場取得執照，且葉林傳疑為幕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。