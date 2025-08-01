影／涉施壓市府修法取電玩執照 台北市副議長葉林傳500萬交保

台北市議會副議長葉林傳被控擔任議員期間，向北市府商業處施壓，透過修法開後門，讓限制級的電子遊戲場取得執照，葉林傳疑為幕後股東，涉犯圖利罪；調查局北機站昨搜索約談15人到案，台北地檢署漏夜複訊後，今清晨依圖利罪命葉林傳500萬元交保、限制出境出海、實施科技監控；台北市議員李傅中武訊後請回。

台北市議會副議長葉林傳涉圖利罪500萬元交保、限制出境出海、實施科技監控。記者許正宏／攝影

此外，葉林傳大姨子蔡曉凡、欣欣電子遊戲場前登記負責人紀文奇、王翊名、林奕宏、楊里仁、前會計前會計游婷婷、邱詩珈、全日工程股東簡玉城、會計師林啟標訊後均請回。欣欣前職員高淑貞、邱祥鳴、黃郁權涉犯賭博罪各5萬元交保。

葉林傳父親「牛財」葉明財前不久過世，預計8月7日舉行告別式，葉林傳今天凌晨被調查局移送時，面容相當憔悴，臉上也蓄滿鬍子，面對媒體詢問僅輕聲回應說謝謝與點頭。據了解，葉林傳否認有利用職權施壓修法，供稱自己不是電玩店幕後老闆。

此次搜索是松山警分局巡官劉維中涉貪案延續，劉被控在中山分局擔任巡佐期間，包庇轄內「艾美」、「欣欣」等7家色情與賭博業者，北檢去年搜索約談28人到案，劉維中當時50萬元交保，葉林傳辦公室主任張翰明、林晴紀訊後請回。

專案小組過濾張翰明手機對話紀錄，發現欣欣電子遊戲場的發照過程、負責人變更登記、消防安檢、報稅等事項，皆是由張翰明一手操辦，並常與林啟標等人聯繫，由於張漢明是市議會聯繫窗口，懷疑幕後是葉林傳主導，因此清查是否透過施壓修法，讓原本違法的電玩變合法並取得證照。

全案緣起於立委黃國昌2020年爆料，指台北市中山區「欣欣電子遊樂場」申請限制級電玩執照過程中，有民代利用權勢向市府施壓，幕後藏鏡人就是葉林傳。

2011年間，欣欣電子遊戲場申請具有賭博性質的限制級營業登記證，但因周邊一千公尺內有學校、醫院等機關，違反台北市電子遊戲場業設置管理自治條例第4條規定，遭台北市府駁回。