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疑施壓市府修法拿電玩執照 北市副議長葉林傳移送北檢

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北市議會副議長葉林傳被控擔任議員期間，向北市府商業處施壓，透過修法開後門，讓限制級的電子遊戲場取得執照，葉林傳疑為幕後股東，涉犯圖利罪；調查局北機站昨搜索約談15人到案，葉林傳與市議員李傅中武深夜移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

葉林傳父親「牛財」葉明財前不久過世，預計下周舉行告別式，葉林傳適逢治喪期間，被調查局移送時，面容相當憔悴，臉上也蓄滿鬍子，面對媒體詢問僅輕聲回應說謝謝。據了解，葉林傳偵訊時否認有施壓關說，自己也不是電玩店幕後老闆。

同案約談包括葉林傳辦公室主任張翰明、電子遊戲場人頭負責人紀文奇、王翊名、葉林傳大姨子蔡曉凡、會計游婷婷、邱詩珈、會計師林啟標、全日工程股東簡玉城等人。

此次搜索是松山警分局巡官劉維中涉貪案延續，劉被控在中山分局擔任巡佐期間，包庇轄內「艾美」、「欣欣」等七家色情與賭博業者，北檢去年搜索約談廿八人到案，劉維中當時50萬元交保，葉林傳辦公室主任張翰明、林晴紀訊後請回；全案經一年蒐證，昨天朝「欣欣電子遊藝場」違法變合法取得證照發動偵查。

全案緣起於立委黃國昌2020年爆料，指北市中山區「欣欣電子遊樂場」申請限制級電玩執照過程中，有民代利用權勢向市府施壓，幕後藏鏡人就是葉林傳。

黃國昌指出，2011年間，欣欣電子遊戲場申請具有賭博性質的限制級營業登記證，但因周邊一千公尺內有學校、醫院等機關，違反台北市電子遊戲場業設置管理自治條例第4調規定，遭台北市府駁回。

黃國昌指出，欣欣電子遊樂場執照從違反變合法，並不是滿足自治條例第四條的要件，而是2016、2017年修法過程中，有多名議員施壓，加入第10條「溯及豁免」條款，藉此開啟後門，期間葉林傳不斷退回修法草案、並擱置加以杯葛，議員李傅中武也透過質詢方式施壓。

檢調研判，紀文奇、林奕宏幕後是葉林傳，2018年取得合法執照後，林奕宏即將登記負責人變更為紀文奇，並找來林啟標忙變更公司登記與報稅。

台北市議員李傅中武因電玩執照案遭檢調約談。記者許正宏／攝影
台北市議員李傅中武因電玩執照案遭檢調約談。記者許正宏／攝影
台北市議會副議長葉林傳疑施壓修法取得電玩執照遭檢調約談。記者許正宏／攝影
台北市議會副議長葉林傳疑施壓修法取得電玩執照遭檢調約談。記者許正宏／攝影
欣欣電子遊戲場前負責人紀文奇遭檢調約談。記者許正宏／攝影
欣欣電子遊戲場前負責人紀文奇遭檢調約談。記者許正宏／攝影
欣欣電子遊戲場前負責人王翊名遭檢調約談。記者許正宏／攝影
欣欣電子遊戲場前負責人王翊名遭檢調約談。記者許正宏／攝影
欣欣電子遊戲場前負責人王翊名遭檢調約談。記者許正宏／攝影
欣欣電子遊戲場前負責人王翊名遭檢調約談。記者許正宏／攝影

議員 葉林傳 北市府

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