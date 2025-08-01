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葉林傳涉施壓修法電玩執照 檢調約談市議員李傅中武
台北市議會副議長葉林傳被控擔任議員期間，向北市府商業處施壓，透過修法開後門，讓限制級的電子遊戲場取得執照，且葉林傳疑為幕後股東，涉犯圖利罪；調查局北機站昨天兵分17路搜索葉林傳市議會辦公室、服務處與住家等地，約談市議員李傅中武等15人到案，深夜移送台北地檢署複訊。
同案約談包括葉林傳辦公室主任張翰明（未到案）、電子遊戲場人頭負責人紀文奇、王翊名、葉林傳大姨子蔡曉凡、會計游婷婷等人。葉林傳父親「牛財」葉明財前不久過世，預計下周舉行告別式，葉林傳適逢治喪期間，昨未現身議會。
此次搜索是松山警分局巡官劉維中涉貪案延續，劉被控在中山分局擔任巡佐期間，包庇轄內「艾美」、「欣欣」等七家色情與賭博業者，北檢去年搜索約談廿八人到案，劉維中當時50萬元交保，葉林傳辦公室主任張翰明、林晴紀訊後請回；全案經一年蒐證，昨天朝「欣欣電子遊藝場」違法變合法取得證照發動偵查。
全案緣起於立委黃國昌2020年爆料，指北市中山區「欣欣電子遊樂場」申請限制級電玩執照過程中，有民代利用權勢向市府施壓，幕後藏鏡人就是葉林傳。
黃國昌指出，2011年間，欣欣電子遊戲場申請具有賭博性質的限制級營業登記證，但因周邊一千公尺內有學校、醫院等機關，違反台北市電子遊戲場業設置管理自治條例第4調規定，遭台北市府駁回。
黃國昌指出，欣欣電子遊樂場執照從違反變合法，並不是滿足自治條例第四條的要件，而是2016、2017年修法過程中，有多名議員施壓，加入第10條「溯及豁免」條款，藉此開啟後門，期間葉林傳不斷退回修法草案、並擱置加以杯葛，另名市議員李傅中武也透過質詢方式施壓。
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